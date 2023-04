Ciclismo, GP Liberazione 2023: trionfano Alessandro Romele e Silvia Zanardi

Il Gran Premio della Liberazione 2023, storica manifestazione ciclistica capitolina, incorona il bergamasco Alessandro Romele come vincitore della settantaseiesima edizione della rassegna. Il ciclista italiano riesce ad avere la meglio in volata nei confronti del danese Gustav Wang (Restaurant Suri Carl Ras) e dell’altro italiano Alessandro Pinarello (Green Project Bardiani Csf Faizanè). In campo femminile, invece, trionfa Silvia Zanardi della Bepink davanti a Cristina Tonetti e Giorgia Bariani della Fassa Bortolo. Presenti anche il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, e il numero uno della Fci, Cordiano Dagnoni.