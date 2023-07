Ciclismo, Giro Vallonia 2023: la prima tappa parla italiano, Ganna trionfa in volata

Parla italiano la prima tappa del Giro di Vallonia 2023, di 189,9 chilometri da Huy ad Hamoir. A vincerla è stato infatti Filippo Ganna, capace di avere la meglio nella volata finale sul connazionale Davide Ballerini e sul belga Arne Marit. “Credo di essere in gran forma e sono contento di averlo dimostrato con la vittoria. Ancora non so se sarò in grado di conservare la maglia di leader fino alla fine perché può succedere di tutto e nulla è scontato” ha dichiarato l’azzurro della Ineos-Grenadiers, provvisoriamente al comando della classifica generale.