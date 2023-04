Ciclismo, Giro delle Fiandre 2023 oggi in tv: programma, orari e diretta streaming

E’ arrivato il giorno del Giro delle Fiandre 2023, la seconda classica Monumento della stagione che promette spettacolo con i suoi muri in pavè e strappi che hanno scritto la storia del ciclismo. Storia che oggi potrebbe scrivere Mathieu Van der Poel: l’olandese, dopo aver vinto la Sanremo, cerca il suo terzo trionfo alla “Ronde” per raggiungere gli unici sei corridori ad aver vinto per tre volte il Fiandre. Molti però cercheranno di impedirglielo, a cominciare da Wout Van Aert e Tadej Pogacar che invece cercano la prima vittoria in questa corsa leggendaria. Di seguito tutte le informazioni per seguire al meglio il Giro delle Fiandre 2023.

ORARI, TV E STREAMING – La partenza dal chilometro zero è prevista per le ore 10:00, con l’arrivo in quel di Oudenaarde dopo 273,4 chilometri che è stato programmato tra le 16:00 e le 16:30 in base a quella che sarà la media oraria tenuta dai corridori. La corsa sarà trasmessa in diretta tv dalle 10:30 su Eurosport, ma sarà disponibile anche la diretta streaming grazie a Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Sky Go, Dazn, Now Tv e Sky Go. Diretta anche in chiaro, su RaiSport dalle 12:30 e su RaiDue dalle 15:40. Sportface vi racconterà in diretta l’edizione 2023 della “Ronde” con aggiornamenti live, highlights, classifiche e tanto altro ancora.