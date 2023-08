Ciclismo, Ganna: “Remco questa volta più forte, ma soddisfatto delle mie tre medaglie”

“Qui in Scozia tra pista e la crono di oggi ho vinto tre medaglie. Non posso che essere contento. Non ho nulla da recriminare, ma solo fare i complimenti a Remco, che questa volta è andato più forte”. Sono state queste le dichiarazioni di Filippo Ganna, argento nella cronometro ai Mondiali di Glasgow 2023, a 12″ da Remco Evenepoel.

“L’oro è meglio dell’argento, ma devo dire che alla fine la prestazione c’è stata. È difficile mettere insieme pista e strada. Sono due esercizi differenti. Lì ti giochi tutto in 4 minuti, nella crono in un’ora. Non sento e non ho sentito il peso delle responsabilità, penso solo a fare bene il mio lavoro. Se mi sento il simbolo del ciclismo italiano? Per il momento non saprei cosa dire. Ma so che molte persone sono contente per le mie vittorie e questo mi dà stimoli per fare meglio”, ha concluso.