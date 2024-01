Ciclismo: frattura alla gamba per Giacomo Nizzolo

Frattura alla gamba per Giacomo Nizzolo. Ecco il comunicato del Q36.5 Pro Cycling Team: “Il 23 dicembre Giacomo Nizzolo ha avuto un incidente con la frattura del piatto tibiale della gamba destra. È stato operato ed è stato dimesso dall’ospedale. Il processo di guarigione e riabilitazione è già iniziato e siamo molto ottimisti sul fatto che lo riporteremo al suo livello di prestazioni abituale entro i prossimi mesi, non appena l’infortunio lo consentirà”. Nizzolo, dunque, non potrà prendere parte al prossimo ritiro del Q36.5 Pro Cycling Team in programma a Calpe, in Spagna, dall’11 al 22 gennaio.