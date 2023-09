Ciclismo Europei Drenthe 2023: risultati e classifica staffetta mista, Italia argento, oro alla Francia

E’ medaglia d’argento per la staffetta mista dell’Italia agli Europei di ciclismo su strada in corso di svolgimento in Olanda, a Drenthe. Ottima la performance di Elena Cecchini, Vittoria Guazzini, Soraya Paladin, Edoardo Affini, Mattia Cattaneo e Matteo Sobrero, che si arrendono soltanto alla Francia per appena quattro secondi, conquistando comunque un ottimo secondo posto continentale. Di seguito ecco la classifica top-8.

RISULTATI MIXED RELAY