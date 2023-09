Triathlon, World Series 2023: cinque italiani al via delle finali a Pontevedra

Saranno cinque gli atleti azzurri al via nelle finali delle World Series di triathlon, in programma a Pontevedra (in Spagna) tra sabato 23 e domenica 24 settembre. Si tratta di Verena Steinhauser, Bianca Seregni, Alice Betto, Gianluca Pozzatti e Michele Sarzilla. Quest’ultimo è reduce da un terzo posto a Valencia, mentre Seregni ha addirittura vinto la tappa di Weihai. La gara maschile è in programma sabato 23 alle 17.20, mentre quella femminile domenica 24 alle ore 16.45. Entrambe si disputeranno, come di consueto, su distanza olimpica (1,5 km di nuoto, 40 km di ciclismo e 10 km di corsa).