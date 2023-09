Ciclismo Europei Drenthe 2023, risultati e classifica cronometro Elite: trionfa Tarling, quinto Cattaneo

I risultati e la classifica della cronometro Elite agli Europei di ciclismo di Drenthe 2023: ecco l’ordine di arrivo della corsa contro il tempo della rassegna continentale in programma in Olanda. E’ il britannico Joshua Tarling ad aggiudicarsi la crono e a indossare per tutto un anno la maglia di campione europeo nella specialità: la sua è una prova di forza, visto che rifila 42 secondi allo svizzero Stefan Bissegger e 43 secondi al fenomeno belga Wout Van Aert, quarto il danese Mikkel Bjerg e quinto uno dei due azzurri al via (insieme a Matteo Sobrero), Mattia Cattaneo. Di seguito ecco allora l’ordine di arrivo top-10.

RISULTATI CRONOMETRO ELITE DRENTHE