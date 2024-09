Ciclismo, Europei 2024: doppietta di medaglie per l’Italia nella cronometro, Affini oro e Cattaneo bronzo

È grande Italia nella cronometro maschile agli Europei di ciclismo in Limburgo. Nei 31.2 km da Zoelder ad Hasselt Edoardo Affini torna a vincere una prova contro il tempo dopo cinque anni (Tour of Britain 2019) e riporta sul tetto d’Europa il tricolore dal 2016 vincendo una grande medaglia d’oro. 35:15.47 per l’azzurro, che batte di quasi dieci secondi il favorito e due volte campione europeo (2020 e 2021) Stefan Kung (+09.60) e trova un pedalata fluida e costante nella parte finale toccando i 51 km/h di media. Apoteosi italiana con Mattia Cattaneo che si prende il gradino più basso del podio con 19.61 secondi di ritardo da Affini. Battuti gli olandesi Daan Hoole (+26.86) e Thymen Arensman (+53.73). Deludono Victor Campenaerts (+56.34), campione europeo nel 2017 e nel 2018, e Bisseger, campione nel 2021 e argento lo scorso anno, fuori dalla top ten e probabilmente condizionato dallo scroscio di pioggia nei primi 15 km. Completano la top ten Nils Politt (+01:00.98), Kasper Asgreen (01:06.94), Soren Waerenskjold (01:09.86) e Maximilian Richard Walscheid (+01:12.90). Svizzera che si conferma sul podio per il quinto anno consecutivo, ma che non riesce, per il secondo anno consecutivo (Tarling oro nel 2023), a mettere un corridore davanti a tutti.

“È il premio per il grande lavoro che ho fatto nella mia carriera e nelle ultime tre settimane. Vengo da una Vuelta molto impegnativa e non troppo soddisfacente visti i risultati nelle due cronometro. Questa mattina non avevo grandi sensazioni e non mi sentivo benissimo. Il risultato di oggi mi dà le motivazioni per continuare ad allenarmi con questa concentrazione anche in vista della mixed relay di domani”. Queste le parole di Affini nel post gara.

LA TOP TEN DI GIORNATA