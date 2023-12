Ciclismo, l’entusiasmo di Pogacar: “Momento giusto per partecipare al Giro d’Italia, non vedo l’ora”

“Erano da anni che volevo partecipare al giro e credo che sia arrivato il momento giusto: non vedo l’ora“. A dirlo è stato Tadej Pogacar, che all’indomani dell’ufficialità della sua partecipazione alla corsa rosa ha commentato la sua decisione. “In Italia mi sento a casa e tutti sanno quanto mi piaccia il Giro. So che ci saranno tantissimi tifosi italiani e sloveni a sostenermi – ha proseguito l’atleta sloveno – Doppietta Giro-Tour? Pensiamo corsa dopo corsa, prima il Giro poi il Tour e poi ovviamente le Olimpiadi. L’obiettivo è vincere tutto, mi sento pronto“. Si prospetta una stagione molto intensa per Pogacar, che prima del Giro prenderà parte alle Strade Bianche, alla Sanremo, alla Liegi e ad un’altra corsa a tappe non ancora ufficializzata.