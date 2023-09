Ciclismo, Coppa Agostoni 2023: vince dominando Davide Formolo su Hirschi e Lafay

Davide Formolo vince la 76ª edizione della Coppa Agostoni. Secondo posto per Hirschi e terzo Lafay. Solita partecipazione molto ricca nella classica di Lissone. Tra i nomi più importanti Simone Velasco, Simon Yates, Marc Hirschi, il vincitore Davidw Formolo, Warren Barguil, Ivan Garcia Cortina, Diego Ulissi. Torna a vincere un italiano dopo il 2018. “È un’emozione molto forte, sono davvero molto contento di avere potuto alzare le mani al cielo oggi. Non era facile – afferma Formolo – il percorso dell’Agostoni è molto ondulato nella parte centrale e piatto nel finale. Un percorso molto bello, molto selettivo, che non concede un attimo di respiro, neppure nei pochi chilometri di pianura. Sono stato tanto tempo senza vincere, ma corro in una squadra forte, con molti compagni dallo spunto veloce, che è giusto abbiano una possibilità in più su di me sul traguardo. Oggi Marc mi ha reso tutto l’affetto che io ho dato alla squadra negli ultimi tre anni”.