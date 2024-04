Ciclismo, le condizioni di Jonathan Milan dopo la caduta alla Parigi-Roubaix: lieve commozione cerebrale

Il team Lidl-Trek ha aggiornato appassionati e addetti ai lavori sulle condizioni di salute di Jonathan Milan, rimasto coinvolto in una brutta caduta durante la Parigi-Roubaix. “Si sospetta una lieve commozione cerebrale, ha dolori a testa, collo e anca oltre a delle abrasioni cutanee – si legge sul profilo X della squadra di cui lo sprinter azzurro fa parte – Guarisci in fretta Johnny!”

