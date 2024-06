Ciclismo, Campionati Italiani 2024 prova in linea donne Elite: startlist e favorite, Longo Borghini per il quinto titolo

La startlist e le favorite della prova in linea dei Campionati Italiani 2024 di ciclismo su strada riservata alle donne Elite e Under 23. Le atlete si sfideranno per la maglia tricolore lungo i 130 km da Firenze a Scarperia, per un appuntamento intitolato alla memoria di Gastone Nencini che su queste strade era nato e cresciuto. Il percorso si prospetta interessante ma non troppo impegnativo, con un profilo altimetrico che potrebbe sorridere alle scattiste più resistenti tra le 116 ragazze attese al via di Bagno a Ripoli.

Tra le protagoniste più attese c’è senza dubbio la campionessa in carica Elisa Longo Borghini, che cercherà il quinto titolo italiano in carriera nella prova in linea. La piemontese ha vinto tre delle ultime quattro edizioni, ma quest’anno dovrà fare i conti con un percorso che pur non essendo pianeggiante non si adatta molto alle caratteristiche della due volte medagliata olimpica. Sicuramente però Longo Borghini avrà dalla sua la voglia di rivalsa, dopo la penalizzazione che l’ha rilegata al secondo posto nella cronometro di giovedì a Grosseto. Al suo fianco ci saranno anche Elisa Balsamo e Gaia Realini, con la prima ottima carta in caso di arrivo allo sprint.

Molto interessante anche il gruppetto delle Fiamme Azzurre, con Elena Cecchini, Chiara Consonni e Letizia Paternoster che potrebbero cercare di inventarsi qualcosa per sparigliare le carte in gioco. Discorso analogo per le Fiamme Oro che metteranno al via tra le altre Rachele Barbieri, Martina Fidanza, Elena Pirrone e Vittoria Guazzini, fresca campionessa italiana a cronometro.

