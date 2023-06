Ciclismo Campionati Italiani 2023, risultati e classifica prova in linea donne Elite: vince Longo Borghini in volata

Risultati e classifica della prova in linea donne Elite dei Campionati Italiani 2023 di ciclismo su strada. A Comano Terme, dopo 148 km, ad imporsi è Elisa Longo Borghini, bravissima a spuntarla nella volata finale. L’atleta della Trek-Segafredo ha battagliato fino all’ultimo con Silvia Persico, riuscendo ad imporsi al fotofinish. Per la piemontese si tratta dell’undicesimo titolo in carriera. Secondo posto dunque per Persico, mentre a completare il podio è Marta Cavalli. Da segnalare anche il quarto posto di Gaia Realini, che ha conquistato il titolo Under 23. Di seguito l’ordine d’arrivo.

ORDINE DI ARRIVO