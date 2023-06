Ciclismo, Campionati Italiani 2023 cronometro uomini Elite oggi in tv: orari e diretta streaming

Tutto pronto per la cronometro riservata agli uomini Elite ai Campionati Italiani 2023 di ciclismo su strada, di scena in questi giorni in Trentino. Si assegna oggi la maglia tricolore nella prova contro il tempo, lungo i 25,7 chilometri che avranno partenza e arrivo in quel di Sarche. Occhi puntati ovviamente su Filippo Ganna, che cercherà di confermarsi campione nazionale nella specialità di cui è uno dei massimi esponenti a livello mondiale. Il fuoriclasse del Team Ineos dovrà vedersela però con avversari tutt’altro che banali quali Matteo Sobrero, Edoardo Affini e Mattia Cattaneo. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa.

CRONOMETRO UOMINI ELITE: PERCORSO E ALTIMETRIA

CAMPIONATI ITALIANI 2023: CALENDARIO COMPLETO

ORARI, TV E STREAMING – La corsa avrà inizio alle ore 12:00, con i corridori che prenderanno il via distanziati di un minuto l’uno dall’altro. Essendo solo 22 gli atleti in partenza, si evince che Filippo Ganna scatterà per ultimo alle 12:21 preceduto immediatamente prima da Affini prima e Sobrero poi. Al momento non è prevista una diretta tv e streaming della gara, con RaiSport che coprirà l’evento in differita dalle ore 15:50. Sportface vi terrà aggiornati sull’andamento della corsa con risultati, dichiarazioni e tanto altro ancora.