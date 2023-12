Ciclismo, Armstrong: “Su 500 test non ne ho mai fallito uno, prendevo un farmaco non rilevabile”

Ospite del podcast Club Random, l’ex ciclista Lance Armstrong è tornato a parlare del caso doping, soffermandosi in particolare sulle sostanze che prendeva: “Se fumi uno spinello potresti risultare ancora positivo dopo due settimane per via del tempo di smaltimento. L’EPO, ad esempio, ha invece una vita media di quattro ore. Io non ho mai fallito un test, e ne ho fatti più o meno 500, poiché le sostanze che assumevo lasciavano il corpo dopo circa quattro ore. Usavo un farmaco che non era rilevabile e faceva molto bene alle prestazioni e al recupero. Eravamo convinti che, se preso sotto la cura di un medico, fosse sicuro“.