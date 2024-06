Campionati italiani ciclismo 2024, risultati e classifica prova in linea maschile: trionfa con merito Bettiol

Alberto Bettiol è il nuovo campione italiano 2024. Il toscano classe ’93 si è aggiudicato la prova in linea dei Campionati italiani di ciclismo 2024 di 228 km con partenza da Firenze e arrivo a Sesto Fiorentino, a pochi passi dalla casa natale di Alfredo Martini. Il vincitore del Giro delle Fiandre 2019 vestirà dunque la maglia tricolore per il prossimo anno solare, a partire dal prossimo Tour de France, che lo vedrà al via da Firenze. Il ciclista della EF Education EasyPost, unico della sua squadra al via oggi, ha interpretato al meglio il tracciato di casa (lui nativo di Poggibonsi ma cresciuto a Castelfiorentino): prima si è riportato sui fuggitivi a circa 40 km dal traguardo, poi animato la fuga tirando spesso e volentieri da solo insieme a Rota. Successivamente Bettiol ha fatto le prove nella penultima ascesa del Monte Morello dal versante di Baroncoli, per poi sferrare l’attacco decisivo nell’ultima salita in questione a 9 km dal traguardo. Scatto secco che ha lasciato sul posto gli altri due battistrada Lorenzo Rota e Edoardo Zambanini, rispettivamente secondo e terzo al traguardo.

Per Bettiol è il quarto successo stagionale dopo la Milano-Torino, una tappa e la classifica finale del Tour de La Mayenne. Ottimi segnali dunque in vista delle Olimpiadi di Parigi, dove il tracciato potrebbe adattarsi bene alle sue caratteristiche. Scelta vincente dunque quella di saltare la gara a cronometro nonostante le sue buone doti nelle prove contro il tempo (fu secondo dietro a Ganna nel 2019). Proprio il piemontese della Ineos Grenadiers ha chiuso quarto, davanti a Formolo, Aleotti e Ciccone. Bettiol succede a Simone Velasco, ottavo al traguardo, mentre per Lorenzo Rota è il terzo secondo posto consecutivo (2022, 2023 e oggi).

I RISULTATI DELLA PROVA IN LINEA ELITE MASCHILE DEI CAMPIONATI ITALIANI: