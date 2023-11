Ansia per Riccardo Magrini: colpito da un malore, ora le condizioni sono stabili

di Mattia Zucchiatti 20

Il mondo dello sport in ansia per Riccardo Magrini. Il 68enne, ex corridore di Montecatini e voce storica del ciclismo su Eurosport, è stato colpito da un malore. “Ti aspettiamo presto Magro! La storica voce del ciclismo di Eurosport è stata colpita da un malore, ora le sue condizioni sono stabili. Un augurio di pronta guarigione da tutti noi!”, ha scritto l’emittente sui suoi canali social. Come spiega il Corriere della Sera, Magrini è stato colpito da un doppio attacco ischemico. Ora è ricoverato al San Raffaele di Milano dove le sue condizioni stanno migliorando.