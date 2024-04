Amstel Gold Race 2024, risultati e classifica: Pidcock la spunta su Hirschi, Van der Poel sottotono

Thomas Pidcock vince la Amstel Gold Race 2024. Il 24enne della Ineos Grenadiers (05:58:17) ha la meglio nella volata finale su Marc Hirschi (UAE Emirates), Tiesj Benoot (Visma) e Mauri Vansevenant (Soudal Quick Step), che ha tirato lo sprint a 250 metri dal termine per poi cedere negli ultimi 100 ai primi tre. Sottotono Van der Poel, che non entra mai nel vivo della corsa e ha preferito risparmiare energie per la Liegi – Bastogne – Liegi di settimana prossima. Tra gli inseguitori, vince la seconda volata il francese Paul Lapeira (Decathlon La Mondiale), che chiude al quinto posto. Seguono Madouas (Groupama), Mollema (Lidl – Trek), Pacher (Groupama), Bilbao (Bahrain Victorious) e Matthews (Team Jayco). Il primo degli italiani è Simone Velasco, 18° e rimasto nel terzo gruppo. La velocità media è stata di 42.5 km/h.

Gruppo che si è iniziato a spezzettare ai -35 km tra i muri del Cauberg (900 metri al 6.6%) e del Eyserbosweg (1.1 km al 7.4%) con Hirschi che si è incaricato di strappare entrambe le volte e di fare grande selezione. E’ mancato allo svizzero lo spunto nel grande finale, probabilmente a causa della tante energie spese nel dividere il gruppo. Stesso discorso per Benoot, che ha speso molto tra i -20 km e i -25 km per tenere lontani gli inseguitori. Successo di prestigio per Pidcock, che centra la prima vittoria in questo 2024.