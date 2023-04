Amstel Gold Race 2023, Pogacar: “Van der Poel mi ha detto di attaccare sul Keutenberg, lo ringrazierò”

Tadej Pogacar ha vinto l’Amstel Gold Race 2023 e conquistato l’undicesima vittoria stagionale su diciassette corse. “Non mi aspettavo che saremmo andati in fuga così presto, ho avuto una foratura per tanti chilometri e avevo dubbi di arrivare poi all’arrivo da solo – commenta lo sloveno -. Mi sono spremuto fin dove ho potuto per arrivare da solo fino al traguardo e ce l’ho fatta. Il cambio di bici è stato frustrante, un momento delicato. Ma ho avuto la bici giusto in tempo per entrare nelle salite decisive. C’erano molti corridori nel gruppo in fuga e ho deciso di essere con loro piuttosto che controllare con la squadra”.

Sui consigli di Van der Poel: “Tre giorni fa mi ha detto di attaccare sul Keutenberg, è la salita più dura e quella che mi si adatta di più. Gli risponderò per ringraziarlo della ‘dritta'”.

“Mercoledì c’è la Freccia Vallone, è una corsa dura e lì non ho mai fatto un bel risultato. Ma sono in forma e con la squadra posso fare una bella gara”, ha concluso Pogacar.