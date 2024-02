Canottaggio, Rambaldi: “A Parigi per il riscatto dopo la delusione di Tokyo”

Sarà Luca Rambaldi uno dei protagonisti azzurri delle prossime Olimpiadi estive di Parigi 2024. Nativo di Ferrara (9 dicembre 1994), il canottiere si è raccontato alla piattaforma TV ufficiale del CONI Italia Team TV, partendo dagli inizi della sua carriera fino ad arrivare a parlare dei futuri obiettivi.

“Vieni a provare il canottaggio sul PO – dice Rambaldi (in foto con il collega Sartori) sugli inizi di carriera, ricordando un volantino di quel tempo-. Il fisico era già dalla mia, non a caso dopo poco hanno iniziato a chiamarmi ‘Rambo’ “. “Il titolo mondiale del 2018 nel 4 di coppia è il mio successo più prestigioso – racconta l’atleta riguardo al suo migliore risultato in carriera -, mentre il quinto posto al debutto olimpico a Tokyo è la delusione più grande. La vittoria ha tanti padri, la sconfitta è orfana. A Parigi voglio riscattare quel fallimento”.

Ed infine il quadro sugli obiettivi in vista dell’importante rassegna di Parigi: “L’obiettivo è ritrovare la migliore versione di me stesso. Il miglior consiglio che ho ricevuto è stato ‘non avere fretta’. A volte per raggiungere un obiettivo ho messo fretta a me e alle persone che avevo intorno. Da un po’, invece, ho imparato l’importanza di vivere le cose con i tempi giusti”. Dopotutto il canottaggio è una disciplina che a dura prova dal punto di vista mentale ma soprattutto fisico e i Giochi Olimpici in programma in estate potrebbero essere la sua ultima competizione ufficiale, l’azzurro dunque dovrà tirare fuori tutto il suo arsenale per cercare l’impresa e archiviare definitivamente l’opaco 5° posto di Tokyo.