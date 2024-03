Canottaggio, Francesca Rubeo: “La fatica non conta se c’è un obiettivo”

“Come atlete siamo molto competitive, quindi siamo molto agguerrite nel vincere qualsiasi premio e competizione. Ci siamo sforzate il più possibile di far votare i nostri compagni di squadra, amici e parenti soprattutto per pubblicizzare e far conoscere il nostro sport, che non è uno dei più popolari ma è uno dei più belli. Per noi è importante che venga conosciuto da tutti e vincere è uno dei migliori modi per promuoverlo”. Lo ha detto Francesca Rubeo (CC Aniene) in un’intervista ai microfoni di Sportface.it, dopo la premiazione del 4 senza under 19 femminile, oro al Mondiale di categoria di canottaggio 2023, nella categoria ‘Team giovani’ alla 12esima edizione degli Italian Sportrait Awards. “Il carico di lavoro? Come categoria U19 e quest’anno U23, abbiamo un alto livello di allenamenti, con molta frequenza. A volte è duro conciliare tutto con la scuola e lo studio – ammette -. L’obiettivo è cercare di arrivare al Mondiale e ogni allenamento è indirizzato a quello, la fatica non conta se c’è un obiettivo”, aggiunge Rubeo, premiata con le compagne di squadra Giorgia Sciattella (Tevere Remo), Sara Lucia Caterisano (SC Lario), Lucrezia Monaci (CC Aniene). “Rivederle qui è molto divertente, tant’è che non ci riconosciamo truccate perché fino a quattro ore fa ci siamo viste in palestra – scherza -. Ma è bellissimo. Siamo equipaggi composti dalla nazionale, quindi veniamo da regioni diverse e queste occasioni per rivederci fanno piacere. Speriamo di condividere bei momenti”.