Canottaggio, Europei Bled 2023: Italia in finale nel doppio pesi leggeri

Agli Europei di canottaggio di Bled, l’Italia dei pesi leggeri conquista la finale A: l’imbarcazione tricolore schizza via dai blocchi di partenza e prova subito a fare il vuoto. Prima la Polonia e poi la sorprendente Repubblica Ceca provano ad impensierire Soares e Oppo, che però continuano a tenere la testa della corsa con un colpo fluido e deciso che non lascia spazio agli avversari. Si alza, però, clamorosamente il ritmo della barca ceca che, ai 1500 metri, è ad appena un decimo dagli azzurri, insidiati dalla pressione di Simanik e Vrastil, mentre anche l’Ucraina prova a ricomporre la frattura e a inserirsi per il rush finale. È un testa a testa emozionante tra Italia e Repubblica Ceca: i due capovoga spingono sull’acceleratore, supportati dai rispettivi compagni alle spalle, ma sul traguardo la spuntano i cechi per soli 23 centesimi. L’Italia è seconda e, dunque, in finale: si prospettano scintille all’ultimo atto del doppio leggero maschile.