Beach soccer: accordo con Dazn per la trasmissione delle gare di Serie AON in diretta streaming

Nuovo sport in arrivo su Dazn. Si tratta del beach soccer, che per celebrare il ventesimo anno d’attività della Serie AON apporda sulla piattaforma che detiene, tra gli altri, i diritti della Serie A di calcio. Un palcoscenico non indifferente dunque per il beach soccer, con l’accordo che consiste nella trasmissione in diretta della finale di Supercoppa di Lega (2 giugno, San Benedetto del Tronto), la finale di Coppa Italia (11 giugno, Vasto), le semifinali e la finale scudetto (29 e 30 luglio, Viareggio). Sempre a Viareggio si disputeranno – e saranno visibili su Dazn – la finale scudetto del campionato femminile (30 luglio) e la finale del campionato Under 20 (3 agosto). La partnership con il Dipartimento Beach Soccer della Lnd prevede anche una sezione a parte in app su Dazn, dove sarà possibile rivedere le sintesi dei match, gli highlights, i gol più belli e tutto il meglio di ciò che accadrà sulle varie spiagge della penisola.

“Si preannuncia una grandissima stagione nella quale festeggeremo il ventesimo anno di attività del Dipartimento e siamo pronti, insieme a tutte le squadre che disputeranno i campionati di Serie A maschile e femminile ed Under 20, a dare il meglio. Il movimento è in crescita così come le competizioni che quest’anno vedranno l’inaugurazione della Supercoppa femminile e della Coppa Italia Under 20. La partnership con Dazn è la ciliegina sulla torta che, siamo convinti, non potrà che rendere il tutto ancor più performante” ha dichiarato il coordinatore del Dipartimento Beach Soccer della Lnd Roberto Desini.