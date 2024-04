Canottaggio, Coppa del Mondo: a Varese 3 ori, 3 argenti e 2 bronzi per i colori azzurri

Giornata positiva per l’Italia nella prima prova di Coppa del Mondo di canottaggio sulla Schiranna di Varese. Nel doppio pesi leggeri maschile è arrivata la medaglia d’oro della coppia azzurra Stefano Oppo e Gabriel Soares, primi davanti a Svizzera e Norvegia grazie ad un grande recupero nel finale. Oro anche nel quattro senza maschile per Matteo Lodo, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino, Nicholas Kohl, anche qui grazie alla rimonta finale sulla Gran Bretagna, seconda davanti all’Olanda. E oro anche nell’otto femminile (Giorgia Pelacchi, Linda De Filippis, Alice Gnatta, Aisha Rocek, Alice Codato, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Veronica Bumbaca, Emanuele Capponi), davanti a Gran Bretagna e Romania.

Nel doppio maschile la coppia tricolore composta da Luca Rambaldi e Matteo Sartori ha agguantato il secondo posto, brava nel finale a resistere agli assalti di Irlanda e Germania, rispettivamente terza e quarta. Primo gradino del podio invece per l’Olanda. Seconda posizione anche per la coppia Italia1 Valentina Rodini e Federica Cesarini nel doppio pesi leggeri femminile, davanti alle connazionali Italia2 Stefania Buttignon e Silvia Crosio. Davanti ai due equipaggi azzurri solo la Gran Bretagna, che si prende così la medaglia d’oro. Bronzo nel quattro di coppia maschile per Nicolò Carucci, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili, dietro a Olanda e Gran Bretagna. Stesso metallo anche per Davide Mumolo nel singolo maschile, nella gara vinta dalla Germania davanti all’Olanda.

Nel doppio femminile chiudono quarte Stefania Gobbi e Clara Guerra, a soli sei centesimi dal terzo gradino del podio, occupato dalla Germania. Primo posto per l’Olanda davanti alla Norvegia, al termine di una gara viva fino al traguardo. Nel due senza maschile arriva il sesto posto per la coppia azzurra formata da Davide Comini e Giovanni Codato, già qualificata per le Olimpiadi di Parigi. A vincere è l’equipaggio della Gran Bretagna, davanti a Svizzera e Danimarca. Infine sesto posto anche per il quattro di coppia femminile (Gaia Colasante, Laura Meriano, Valentina Iseppi, Kiri English-Hawke), nella gara vinta da Ucraina davanti a Olanda e Germania.