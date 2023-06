Canottaggio, Coppa del Mondo 2023: Rambaldi-Sartori oro nel doppio maschile a Varese

Si è aperta con un’ottima notizia per l’Italia questa domenica di finali a Varese, sede di una tappa di Coppa del Mondo 2023 di canottaggio. Nel doppio maschile è infatti arrivata una splendida medaglia d’oro grazie a Luca Rambaldi e Matteo Sartori, capaci di tagliare il traguardo per primi. Gli azzurri hanno lottato per gran parte della gara con Stati Uniti e Cina, salvo poi alzare il ritmo nel finale e beffare i rivali, chiudendo in 6:06.45. Usa secondi, Cina terza, mentre l’altro equipaggio azzurro, composto da Leonardo Tedoldi e Riccardo Peretti, ha chiuso al quinto posto in 6:22.43

Nel singolo PR1 maschile, invece, il successo è andato all’ucraino Roman Polianski, che a 1500 metri dal traguardo è salito in cattedra ed ha staccato l’azzurro Giacomo Perini, rifilandogli oltre 8 secondi. L’azzurro ha dunque concluso in 8:58.62 in seconda posizione, vedendosi togliere anche il record del mondo della specialità (8:55.08) per mano di Polianski (8:50.38).

Sesto e ultimo posto nel doppio pesi leggeri femminile per Silvia Crosio e Federica Cesarini, che non sono mai state in lotta per il podio tuttavia hanno accusato un ritardo tutt’altro che enorme dalle avversarie. Le azzurre hanno infatti concluso a meno di un secondo da Cina (quarta) e Canada (quinto). A trionfare è stata la Gran Bretagna, che ha beffato per soli 8 centesimi gli Stati Uniti. Sul gradino più basso del podio infine la Francia. Un’altra medaglia è arrivata dal doppio mesi leggeri maschile grazie al terzo posto di Stefano Oppo e Gabriel Soares. I due si sono arresi solamente a Cina e Svizzera, riuscendo però a precedere grazie al loro 6:11.11 Francia, un altro equipaggio cinese e Germania.