Canottaggio, Campionati Italiani Assoluti Gavirate 2023: oro per Rambaldi e Sartori nel quattro di coppia

Disputati oggi a Gavirate i Campionati Italiani Assoluti COOP, con 24 titoli in palio nelle categorie Senior e Pesi Leggeri. In luce tre club remieri in grado di vincere ciascuno altrettanti titoli italiani, come le Fiamme Gialle tricolori nel doppio Senior maschile con i vicecampioni continentali della specialità Luca Rambaldi e Matteo Sartori, nel quattro di coppia Senior maschile con i primi tre carrelli del quadruplo azzurro bronzo europeo in carica – Giacomo Gentili, Luca Chiumento, Andrea Panizza – e nell’otto Senior maschile, con a bordo ancora Rambaldi e Sartori, oltre ad altri membri dell’otto azzurro agli Europei. Tre titoli italiani anche per le Fiamme Oro, con Nicolò Carucci – quarto carrello del quattro di coppia bronzo europeo sette giorni fa in Slovenia – nel singolo Senior maschile, e poi nel due senza e nel quattro con Senior maschili. Tre titoli italiani anche per la Canottieri Gavirate, campione nel due senza e nell’otto Senior femminili in entrambi i casi con Linda De Filippis ed Alice Codato, medaglia di bronzo sull’otto rosa agli Europei, e poi nel quattro di coppia Pesi Leggeri maschile.

Due titoli italiani a testa per Carabinieri (doppio Pesi Leggeri maschile di Stefano Oppo e Niels Alexander Torre, vicecampioni d’Europa nella specialità il primo, nel singolo leggero maschile il secondo; doppio Senior femminile), Marina Militare (quattro senza Senior maschile, singolo pielle maschile con Gabriel Soares, l’altra metà del doppio leggero maschile argento europeo), SC Lario (due senza e quattro di coppia leggeri femminili) e RCC Cerea (due senza e quattro senza Pesi Leggeri maschili). Gli altri titoli italiani Assoluti in palio a Gavirate vanno a SC The Core (singolo Senior femminile), CC Saturnia (quattro senza Senior femminile), CRV Italia (due con maschile), CUS Torino (quattro di coppia Senior femminile), SC Amici del Fiume (singolo Pesi Leggeri femminile), Baldesio (doppio Pesi Leggeri femminile) e SC Varese (otto Pesi Leggeri maschile).

Sempre a Gavirate, assegnati anche i 15 titoli italiani in palio nella categoria Under 19: tre i tricolori vinti dalla SC Lario (quattro senza e quattro con maschili, quattro con femminile). Doppio titolo italiano, invece, per Moltrasio (due senza e otto femminili) e Gavirate (singolo femminile, due senza maschile). Un titolo italiano a testa infine per SC Eridanea (doppio maschile), CC Saturnia (quattro senza femminile), SC Menaggio (doppio femminile), SC Cernobbio (singolo maschile), CUS Torino (due con maschile), CC Aniene (quattro di coppia femminile), SC Tritium (quattro di coppia maschile) e SC Varese (otto maschile).