Canottaggio, al via a Bled gli Europei assoluti

Sulle acque del lago di Bled, in Slovenia, ha preso il via l’Europeo assoluto di canottaggio al quale partecipano gli armi azzurri senior, pesi leggeri e pararowing. L’Italia, con alcune assenze programmate e qualche defezione dell’ultimo momento, arriva in finale con tre barche: il singolo pesi leggeri maschile, primo in batteria con il miglior tempo, e il singolo PR1 maschile e l’ammiraglia maschile senior, rispettivamente primo e quarta nella preliminary race, la gara che assegna le corsie per la finale. In semifinale, invece, vanno il doppio pesi leggeri maschile di Oppo e Soares, che ha fatto registrare il secondo miglior tempo di qualifica, e il doppio senior di Rambaldi e Sartori, secondi nella loro eliminatoria dietro alla Croazia dei fratelli Sinkovic. Vanno ai recuperi, invece, nove barche: quattro negli uomini senior (singolo, due senza, quattro senza, quattro di coppia); tre nelle donne senior (due senza, doppio, quattro di coppia); il doppio pesi leggeri femminile e il doppio PR2 Mix. Da sottolineare che la formazione del quattro di coppia maschile è stata parzialmente rimaneggiata poco prima della batteria, con Simone Venier che è salito al posto di Luca Chiumento, fermato per sindrome influenzale.