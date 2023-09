Tiro a volo, Europei skeet 2023: ottimo inizio per gli azzurri

La Nazionale italiana di tiro a volo, specialità skeet, ha iniziato l’avventura degli Europei 2023 nel migliore dei modi. Gli azzurri hanno terminato la giornata nelle prime posizioni delle qualificazioni, sia nella categoria maschile che femminile. Domani, si penserà alle finali. Nel femminile la slovacca Danka Bartekova guida la classifica con 75/75, mentre Martina Bartolomei e Diana Bacosi seguono con 73/75. Poco più indietro Simona Scocchetti con 71/75. Nel maschile il britannico Mitchell Brooker Smith e il polacco Kasper Jerzy Baksalary sono in testa con 75/75, mentre Gabriele Rossetti e Tammaro Cassandro li inseguono a 74/75. Più in difficoltà Elia Sdruccioli, con 72/75, che domani non potrà sbagliare nulla. In palio non c’è solo il Titolo Continentale, ma anche una Carta Olimpica per Parigi 2024.