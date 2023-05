Calendario Europei canottaggio Bled 2023: programma, orari e diretta tv

Il calendario degli Europei di canottaggio 2023, in programma a Bled (Slovenia) da giovedì 25 a domenica 28 maggio. I migliori atleti del continente sono pronti a sfidarsi per aggiudicarsi l’ambito titolo. L’Italia si presenta al via con 17 imbarcazioni e composizioni rinnovate per via delle numerose assenze, fra cui spiccano Matteo Castaldo, Matteo Lodo, Giuseppe Vicino e Marco Di Costanzo e Valentina Rodini.

STREAMING E TV – Tutte le gare saranno visibili in diretta streaming sul sito della federazione internazionale worldrowing.com, mentre semifinali e finali verranno trasmesse anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface.it seguirà l’evento con dirette testuali, cronache e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il calendario dettagliato degli Europei di Bled 2023 di canottaggio (escluse le gare di paracanottaggio, qui il programma integrale).

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024 CANOTTAGGIO: COME FUNZIONANO

Calendario Europei canottaggio Bled 2023

In grassetto le finali che assegnano medaglie

GIOVEDI’ 25 MAGGIO

9.40 Due senza femminile – Batterie

9.50 Due senza maschile – Batterie

10.10 Doppio femminile – Batterie

10.25 Doppio maschile – Batterie

10.45 Singolo pesi leggeri femminile- Batterie

11.00 Singolo pesi leggeri maschile – Batterie

11.25 Quattro senza femminile – Batterie

11.35 Quattro senza maschile – Batterie

11.45 Singolo femminile – Batterie

12.00 Singolo maschile – Batterie

12.20 Doppio pesi leggeri femminile – Batterie

12.30 Doppio pesi leggeri maschile – Batterie

12.45 Quattro di coppia femminile – Batterie

12.55 Quattro di coppia maschile – Batterie

13.05 Otto maschile – Batterie

VENERDI’ 26 MAGGIO

9.12 Otto femminile – Batterie

9.20 Doppio pesi leggeri femminile – Ripescaggi

9.30 Doppio pesi leggeri maschile – Ripescaggi

9.40 Quattro di coppia femminile – Ripescaggi

9.50 Quattro di coppia maschile – Ripescaggi

10.00 Quattro senza femminile – Ripescaggi

10.05 Singolo pesi leggeri femminile – Ripescaggi

10.10 Singolo pesi leggeri maschile – Ripescaggi

10.15 Quattro senza maschile – Ripescaggi

10.35 Due senza femminile – Ripescaggi

10.45 Due senza maschile – Ripescaggi

10.55 Doppio femminile – Ripescaggi

11.00 Doppio maschile – Ripescaggi

11.20 Singolo femminile – Ripescaggi

11.30 Singolo maschile – Ripescaggi

15.00 Doppio pesi leggeri maschile – Semifinali A/B

15.10 Doppio pesi leggeri maschile – Finale C

15.15 Due senza maschile – Semifinali C/D

15.25 Doppio maschile – Semifinali C/D

15.35 Singolo maschile – Semifinali C/D

SABATO 27 MAGGIO

9.00 Quattro senza femminile – Finale B

9.08 Quattro di coppia femminile – Finale B

9.16 Quattro di coppia maschile – Finale B

9.24 Doppio pesi leggeri femminile – Finale B

9.32 Doppio pesi leggeri maschile – Finale B

9.40 Singolo pesi leggeri maschile – Semifinali A/B

9.56 Singolo pesi leggeri femminile – Semifinali A/B

10.12 Due senza maschile – Semifinali A/B

10.28 Doppio femminile – Semifinali A/B

10.44 Doppio maschile – Semifinali A/B

11.00 Singolo maschile – Semifinali A/B

11.16 Singolo femminile – Semifinali A/B

12.22 Quattro senza femminile – Finale A

13.25 Quattro di coppia femminile – Finale A

13.41 Quattro di coppia maschile – Finale A

13.57 Doppio pesi leggeri femminile – Finale A

14.13 Doppio pesi leggeri femminile – Finale A

14.29 Otto maschile – Finale A

DOMENICA 28 MAGGIO

9.00 Due senza maschile – Finale D

9.05 Doppio maschile – Finale D

9.10 Singolo maschile – Finale D

9.15 Due senza maschile – Finale C

9.20 Doppio maschile – Finale C

9.25 Singolo maschile – Finale C

9.30 Singolo femminile – Finale C

9.35 Singolo pesi leggeri maschile – Finale C

9.40 Singolo pesi leggeri maschile – Finale B

9.45 Singolo pesi leggeri femminile – Finale B

9.58 Quattro senza maschile – Finale B

10.03 Due senza femminile – Finale B

10.08 Due senza maschile – Finale B

10.13 Doppio femminile – Finale B

10.18 Doppio maschile – Finale B

10.23 Singolo maschile – Finale B

10.28 Singolo femminile – Finale B

10.51 Singolo pesi leggeri maschile – Finale A

11.01 Singolo pesi leggeri femminile – Finale A

11.33 Quattro senza maschile – Finale A

11.49 Due senza femminile – Finale A

12.05 Due senza maschile – Finale A

12.37 Doppio femminile – Finale A

12.53 Doppio maschile – Finale A

13.09 Singolo femminile – Finale A

13.25 Singolo maschile – Finale A

13.41 Otto femminile – Finale A