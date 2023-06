Giochi Europei Cracovia 2023, canoa: C2 500 metri e K4 500 metri azzurri in finale

In archivio la prima giornata dei Giochi Europei di Cracovia 2023 per quanto riguarda la canoa. Arrivano in casa Italia due importanti finali in altrettante specialità olimpiche. Nella laguna di Kryspinow, Gabriele Casadei e Carlo Tacchini portano il Bel Paese in finale nel C2 500 metri con il miglior tempo in batteria. Terzo posto, invece, per il K4 500 metri di Manfredi Rizza, Alessandro Grecchi, Giacomo Cinti e Andrea Di Liberto, anche loro in finale. Resta fuori invece il K4 500 al femminile composto da Susanna Cicali, Francesca Genzo, Cristina Petracca e Agata Fantini. Fuori dalla finale anche i due equipaggi del K2 500 metri: Susanna Cicali e Francesca Genzo sono ottave in semifinale, così come Manfredi Rizza e Alessandro Gnecchi in campo maschile.