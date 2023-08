Vuelta 2023, prima tappa Barcellona-Barcellona oggi in tv: orari e diretta streaming

Inizia oggi la Vuelta a Espana 2023, il terzo e ultimo Grande Giro della stagione che si apre con la spettacolare cronometro a squadre di Barcellona. Una prova di quasi 15 chilometri che toccherà alcuni dei simboli della città catalana, prima tra tutti la Sagrada Familia. Grande attesa ovviamente per il confronto tra le squadre dei big, che potrebbero già ritrovarsi con i primi distacchi in classifica generale. Di seguito tutte le informazioni per seguire al meglio la corsa.

ORARI, TV E STREAMING – La corsa prenderà il via poco dopo le 19:00 con la partenza della prima squadra, poi via via tutte le altre con l’ultimo arrivo sul traguardo che è atteso intorno alle 20:45 quando si saprà anche il nome della prima maglia rossa della Vuelta 2023. La cronosquadre sarà trasmessa in diretta tv integrale da Eurosport, che si collegherà fin dalle 18:30. Gli appassionati avranno anche numerose possibilità per la diretta streaming grazie a Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Now e Dazn, mentre Sportface vi racconterà la Vuelta giorno dopo giorno con aggiornamenti live, classifiche, pagelle e tanto altro ancora.