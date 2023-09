Canoa slalom, Mondiali 2023: Paolo Ceccon fa l’impresa, è bronzo nel C1

Non solo il pass olimpico non nominale, il secondo di giornata dopo quello conquistato da Marta Bertoncelli nel C1 femminile. Tra le rapide britanniche dei Mondiali di canoa slalom di Lee Valley, Paolo Ceccon ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nel C1 maschile al termine di una prestazione che lo ha visto chiudere in 98.90 (zero penalità) alle spalle solo dello sloveno campione olimpico Benjamin Savsek (primo con 97.40 e zero penalità) e del transalpino Nicolas Gestin (secondo con 98.58 e zero penalità). Quella di oggi è la prima medaglia mondiale nella storia della canoa canadese italiana. Ceccon aveva concluso la semifinale al decimo posto (101.22 con due penalità), assicurandosi l’accesso all’ultimo atto e soprattutto una delle dodici quote a cinque cerchi a disposizione per genere. Quarto posto per il ceco Lukas Rohan (98.93), argento di Tokyo, seguito dal britannico Adam Burgess (99.80), dall’altro ceco Vaclav Chaloupka (100.48), dallo slovacco Matej Benus (100.98). Ancora più indietro il tedesco Sideris Tasiadis (104.52), il polacco Gregorz Hedwig (110.33) e l’altro sloveno Luka Bozic (149.61).