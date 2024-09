Canoa slalom, finali Coppa del Mondo 2024: Barzon sesto, Fox e Benus in trionfo

Jessica Fox e Matej Benus trionfano in Coppa del Mondo 2024 nel C1 di canoa slalom. Nelle finali di La Seu d’Urgell (Spagna), l’australiana Fox si è aggiudicata la vittoria con il crono di 104″30, precedendo la ceca Gabriela Satkova, seconda (+0″11), e la britannica Kimberley Woods, terza (+2″08). Grazie a questo successo l’australiana ha confermato il primo posto in classifica generale con un totale di 295 punti, davanti alle ceche Martina Satkova (231 punti) e Gabriela Satkova (230 punti). Giornata non brillante per le azzurre, che escono di scena in semifinale nell’ultima gara della stagione: Elena Borghi 18esima con 6 penalità, Marta Bertoncelli 16esima in semifinale con 8 penalità (20esima in classifica generale cin 122 punti).

Slovacco Matej Benus trionfa nella classifica generale del C1 maschile con un totale di 257 punti, precedendo lo sloveno Ziga Lin Hocevar (242 punti) ed il britannico Ryan Westley (223 punti). Quest’ultimo chiude in bellezza la stagione con il secondo posto nella gara di La Seu d’Urgell, staccato di 65 centesimi di secondo dal vincitore, lo spagnolo Miquel Trave (93″51 nonostante 2 penalità). Terza posizione di giornata per lo slovacco Michal Martikan (+2″38 e zero penalità), che ha preceduto proprio il connazionale Benus. Ottima gara dell’azzurro Martino Barzon, che chiude al sesto posto con un distacco di 4″41 dal vincitore (2 penalità), mentre Paolo Ceccon si è fermato in semifinale con 4 penalità che non lo hanno fatto andare oltre il 17esimo posto. Nella top 20 della classifica generale anche gli azzurri Ceccon e Raffaello Ivaldi, che chiudono rispettivamente al 16esimo e 15esimo posto con 117 punti e 126 punti.