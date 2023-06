Canoa Slalom, Coppa del Mondo: tre azzurri in semifinale a Praga nel kayak

A Praga, riprende la Coppa del Mondo di canoa slalom, con le gare di kayak. Nella categoria maschile del K1 sono due gli italiani ad aver conquistato la qualificazione: Giovanni De Gennaro, che nella prima manche conquista il quinto posto in 84.44 e Zeno Ivaldi, che con un tempo di 88.24 aggancia la ventitreesima posizione. Non è invece riuscito nell’impresa Xabier Ferrazzi, che non è riuscito a qualificarsi né nella prima né nella seconda manche.

Nella categoria femminile del K1, Stefanie Horn sigla un 98.96 che la porta in sedicesima piazza, un tempo non eccellente ma che porta comunque l’italiana a qualificarsi. Rimangono escluse Marta Bertoncelli e Chiara Sabattini, che non sono riuscite a strappare il pass per le semifinali.