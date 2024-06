Canoa slalom, Coppa del Mondo Augsburg 2024: Ivaldi nono nel C1, Bertoncelli out in semifinale

Si chiude con un discreto nono posto nel C1 la prima prova in Coppa del Mondo di canoa slalom per Raffaele Ivaldi, che questa mattina nelle acque di Augsburg, in Germania, ha centrato la top-10, ma con qualche rimpianto, visto che nella semifinale era stato il migliore con una performance completamente impeccabile. Ha sbagliato invece in finale, dove così come da regolamento ha preso parte alla gara come ultimo atleta, e in virtù di una penalità per il tocco in porta 14, non è andato oltre un crono di 110.34 che vale la nona posizione. Eliminati in semifinale, invece, gli altri due italiani al via: ventunesimo Paolo Ceccon, alle sue spalle Roberto Colazingari, entrambi con quattro penalità sul groppone. Il giovane talento Ziga Lin Hocevar si prende il successo, alle sue spalle Marko Mirgorodsky e terzo Nicolas Gestin, mentre il campione iridato in carica, Luka Bozic, non riesce a far meglio di un’ottava posizione.

Al femminile è trionfo di Jessica Fox. L’australiana ha fatto rispettare i pronostici e ha vinto l’ennesima gara nel massimo circuito mondiale della canoa slalom. E dire che in semifinale era entrata per il rotto della cuffia, con il decimo posto, vale a dire l’ultimo che regala il pass per l’atto conclusivo. In cui, da campionessa quale è, domina infliggendo distacchi pesanti a Nuria Villarubla e Monica Doria, che completano il podio. C’era una sola azzurra ai nastri di partenza ed è stata eliminata in semifinale: si tratta di Marta Bertoncelli, che ha chiuso diciottesima.