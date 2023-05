Canoa, Coppa del Mondo: Tacchini-Casadei in finale nel C2 500 a Szeged

Carlo Tacchini e Gabriele Casadei conquistano l’accesso in finale del C2 sulla nuova distanza olimpica dei 500 metri nella giornata di gare a Szeged (Ungheria), prima tappa di Coppa del mondo di canoa velocità. La coppia delle Fiamme Oro ha strappato il terzo miglior tempo in semifinale fermando il cronometro sul tempo di 1’40″85, mentre Nicolae Craciun e Daniele Santini (Fiamme Oro) con il quinto posto in semifinale (1’41″12) dovranno accontentarsi della finale B.

Tacchini entra anche nella finale del C1 1000 metri, distanza olimpica, piazzandosi al sesto posto con il tempo di 4’01″81. Il successo va al romeno Catalin Chirila in 3’55″10 che precede sul podio il tedesco Conrad Scheibner (3’57″06) e il polacco Wiktos Glazunow (3’58″58), mentre Gabriele Casadei (Fiamme Oro) ha ottenuto il secondo tempo nella finale B in 4’11″33.

Nelle finali in barca doppia sfiorano il podio Mattia Alfonsi e Dawid Szela (Fiamme Oro) che nel C2 1000 si piazzano al quarto posto con il tempo di 3’51″08. Medaglia d’oro per l’equipaggio romeno di Ilie Spricean e Oleg Nuta (3’48″11) davanti ai polacchi Dominik Nowacki e Lokasz Witkowski (3’49″62), terzi i macedoni Oleg Tarnovschi e Mihai Chihaia (3’50″72).

Per quanto riguarda la paracanoa, Marius Ciustea (Aisa Sport) chiude con il sesto tempo la finale del VL2 200 metri in 1’03″58 nella gara vinta dal portoghese Norberto Mourao, oro in 56″90. Completano il podio gli ungheresi Tamas Juhasz (57″98) e Robert Suba (58″59).