Canoa, Coppa del Mondo Praga 2023: Raffaello Ivaldi è quarto nella finale del C1

Prosegue un altro fine settimana di Coppa del Mondo di canoa a Praga, dove quest’oggi sono andate in scena le finali della canadese monoposto. Raffaello Ivaldi sfiora il podio nella C1, dopo che era stato l’unico azzurro a centrare l’accesso nelal top ten. Per l’atleta della Marina Militare un quarto posto con un tempo di 104.10, di poco più di un secondo più lento del francese Bernardet che si è preso il bronzo dietro allo sloveno Savsek e allo slovacco Benus. Si erano fermati in semifinale Flavio Micozzi, in 23^ posizione (114.14) e Paolo Ceccon 29° in 210.86. Nessun’azzurra nell’atto conclusivo della prova femminile, vinta dall’australian Jessica Fox davanti all’atleta di Andorra Doria Villarrubla e alla ceca Stkova. Marta Bertoncelli chiude in 17^ posizione con il tempo di 122.72, mentre due tocchi fanno scivolare Elena Micozzi in 29^ posizione con il tempo di 138.63.

Domani il week-end di gare si chiuderà con una giornata interamente dedicata alla nuova specialità olimpica del kayak cross: il primo step vedrà alle ore 9 sette azzurri impegnati nei time trial per decretare le griglie di partenza, mentre dalle 11 al via le batterie e seguire quarti di finale, semifinali e finali.