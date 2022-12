Calendario sport 2023: ecco le date tutti gli eventi sportivi dell’anno

Il calendario completo dello sport nel 2023. Si preannuncia un anno intenso e ricco di grandi appuntamenti: ecco quindi le date di tutti gli eventi sportivi dell’anno, suddivisi mese per mese, per non perdervi davvero nulla. Da gennaio a dicembre, ecco cosa ci aspetterà a livello sportivo.

GENNAIO

1 – Tennis: United Cup (inizia il 29 dicembre)

1 – Automobilismo: Parigi-Dakar

1 – Sci di fondo: Coppa del Mondo Val Mustair

1 – Salto con gli sci: Coppa del Mondo Ljubno femminile

1 – Salto con gli sci: Coppa del Mondo Garmisch maschile

2 – Tennis: Atp Adelaide 1 e Atp Pune

2 – Tennis: Wta Adelaide 1 e Auckland

3 – Calcio: Copa del Rey sedicesimi di finale

3 – Sci di fondo: Coppa del Mondo Oberstdorf

3 – Salto con gli sci: Coppa del Mondo Innsbruck

4 – Calcio: ripresa Serie A

4 – Sci alpino: Coppa del Mondo Garmisch maschile

4 – Sci alpino: Coppa del Mondo Zagabria femminile

5 – Biathlon: Coppa del Mondo Pokljuka

5 – Combinata Nordica: Coppa del Mondo Otepaa maschile e femminile

5 – Salto con gli sci: Coppa del Mondo Bischofshofen maschile

5 – Golf: Sentry Tournament of Champions

6 – Sci di fondo: Coppa del Mondo Val Di Fiemme

6 – Pattinaggio di velocità: Europei Hamar

6 – Slittino: Coppa del Mondo Sigulda

6 – Salto con gli sci. Coppa del Mondo Sapporo femminile

7 – Sci alpino: Coppa del Mondo Adelboden maschile

7 – Sci alpino: Coppa del Mondo Kranjska Gora femminile

9 – Tennis: Atp Adelaide 2 e Atp Auckland

9 – Tennis: Wta Auckland 2 e Wta Hobart

10 – Volley: Challenge Cup maschile quarti di finale

10 – Calcio: Coppa Italia ottavi di finale

10 – Calcio: Coppa di Lega inglese quarti di finale

10 – Sci alpino: Coppa del Mondo Flachau femminile

11 – Calcio: Coppa Italia ottavi di finale

11 – Calcio: Supercoppa Spagna semifinale

11 – Biathlon: Coppa del Mondo Ruhpolding

11 – Tiro a volo: Coppa del Mondo Marocco

11 – Pallamano: Mondiali maschili Svezia e Polonia

12 – Sci alpino: Coppa del Mondo Wengen maschile

12 – Calcio: Supercoppa Spagna semifinale

12 – Calcio: Coppa Italia ottavi di finale

12 – Salto con gli sci: Coppa del Mondo Zao femminile

12 – Golf: Sony Open in Hawaii

13 – Golf: Hero Cup

13 – Salto con gli sci: Coppa del Mondo Zakopane maschile

13 – Combinata nordica: Coppa del Mondo Klingentahl maschile

13 – Snowboard: Coppa del Mondo Kreischberg

13 – Short track: Europei Gdansk

13 – Slittino: Coppa del Mondo Lillehammer

13 – Skeleton: Coppa del Mondo Altenberg

13 – Scherma: Coppa del Mondo sciabola

14 – Sci alpino: Coppa del Mondo St.Anton femminile

14 – Bob: Coppa del Mondo Altenberg

14 – Formula E: GP Messico

15 – Calcio: Supercoppa Spagna finale

16 – Tennis: Australian Open

17 – Calcio: Coppa Italia ottavi di finale

17 – Calcio: Copa del Rey ottavi di finale

17 – Ciclismo: Tour Down Under

18 – Calcio: Supercoppa Milan-Inter

18 – Calcio: Coppa Italia ottavi di finale

18 – Snowboard: Coppa del Mondo Laax

19 – Calcio: Coppa Italia ottavi di finale

19 – Biathlon: Coppa del Mondo Anterselva

19 – Salto con gli sci: Coppa del Mondo Sapporo maschile

19 – Golf: The American Express

19 – Golf: Abu Dhabi HSBC Championship

20 – Combinata nordica: Coppa del Mondo Chaux-Neuve maschile

20 – Sci alpino: Coppa del Mondo Kitzbuehel maschile

20 – Sci alpino: Coppa del Mondo Cortina d’Ampezzo femminile

20 – Skeleton: Europei Altenberg

20 – Skicross: Coppa del Mondo Idre Fjall

21 – Sci di fondo: Coppa del Mondo Livigno

21 – Bob: Europei Altenberg

21 – Lotta: Campionati italiani Ostia

22 – Ciclismo: Vuelta San Juan

23 – Pattinaggio di figura: Europei Espoo

23 – Bob: Mondiali St.Moritz

24 – Calcio: Coppa di Lega inglese semifinali

24 – Calcio: Copa del Rey quarti di finale

24 – Sci alpino: Coppa del Mondo Schladming maschile

24 – Sci alpino: Coppa del Mondo Kronplatz femminile

24 – Basket: Champions League ottavi di finale

25 – Golf: Farmers Insurance Open

26 – Golf: Slync.io Dubai Desert Classic

26 – Combinata nordica: Coppa del Mondo Seefeld maschile e femminile

26 – Skeleton: Mondiali St.Moritz

26 – Beach volley: Pro Tour Finals Doha

27 – Sci di fondo: Coppa del Mondo Les Rousses

27 – Snowboardcross: Coppa del Mondo Cortina d’Ampezzo

27 – Slittino: Mondiali Oberhof

27 – Formula E: Gp Arabia Saudita

27 – Salto con gli sci: Coppa del Mondo Kulm Mittendorf maschile

27 – Salto con gli sci: Coppa del Mondo Hinterzarten femminile

27 – Scherma: Coppa del Mondo Doha spada

27 – Tiro a segno: Coppa del Mondo Indonesia

28 – Calcio: Fa Cup sedicesimi di finale

28 – Sci alpino: Coppa del Mondo Garmisch maschile

28 – Sci alpino: Coppa del Mondo Spindleruv Mlyn

28 – Volley: Coppa Italia Final Four femminile

29 – Ciclismo: Cadel Evans Great Ocean

29 – Sakeboard street: Mondiali Sharjah

29 – Surf: Championship Tour Hawaii

30 – Tennis: Wta Lione e Hua Hin

31 – Calcio: Coppa Italia quarti di finale

31 – Calcio: Coppa di Lega inglese semifinali

31 – Calcio: Coppa di Germania ottavi di finale

31 – Volley: Challenge Cup femminile quarti di finale

FEBBRAIO

1 – Calcio: Coppa Italia quarti di finale

1 – Snowboard: Coppa del Mondo Mammoth Mountain

1 – Calcio: Mondiale per club Marocco

1 – Beach volley: Pro Tour Elite Doha

2 – Golf: AT&T Pebble Beach Pro-Am

2 – Calcio: Coppa Italia quarti di finale

2 – Salto con gli sci: Coppa del Mondo Willingen maschile e femminile

2 – Tiro con l’arco: campionato italiani indoor Rimini

3 – Combinata nordica: Coppa del Mondo Oberstdorf maschile

3 – Sci di fondo: Coppa del Mondo Toblach

3 -Snowboardcross: Coppa del Mondo Mt. St.Anne

3 – Short track: Coppa del Mondo Dresda

3 – Pattinaggio di figura: Bergamo Icelub Cup

3 – Slittino: Coppa del Mondo Altenberg

4 – Tennis: Davis Cup

4 – Sci alpino: Coppa del Mondo Chamonix maschile

4 – Rugby: Sei Nazioni prima giornata

4 – Judo: Grand Slam Parigi

5 – Skateboard Park: Mondiali Sharjah

6 – Tennis: Atp Cordoba, Montpellier e Dallas

6 – Tennis: Wta Linz

6 – Sci alpino: Mondiali Courchevel Meribel

7 – Calcio: Copa del Rey andata semifinali

7 – Pattinaggio di figura: Four Contintents

7 – Volley: Cev Cup quarti di finale maschili

8 – Biathlon: Mondiali Oberhof

9 – Snowboard: Coppa del Mondo Calgary

9 – Basket: qualificazioni Europei femminili

9 – Golf: Waste Management Phoenix Open

10 – Combinata nordica: Coppa del Mondo Schonach maschile e femminile

10 – Short track: Coppa del Mondo Dordrecht

10 – Pattinaggio di velocità: Coppa del Mondo Tomaszow Mazowiecki

10 – Slittino: Coppa del Mondo Winterberg

10 – Skeleton: Coppa del Mondo Innsbruck

10 – Salto con gli sci: Coppa del Mondo Hinzenbach femminile

10 – Salto con gli sci: Coppa del Mondo Lake Placid maschile

10 – Scherma: Coppa del Mondo Torino fioretto

10 – Scherma: Coppa del Mondo Salt Lake City sciabola femminile

10 – Scherma: Coppa del Mondo Varsavia sciabola maschile

10 – Scherma: Coppa del Mondo Barcellona spada femminile

10 – Ginnastica artistica: Serie A Firenze

11 – Bob: Coppa del Mondo Innsbruck

11 – Formula E: GP India

11 – Ciclismo: Tour of Oman

11 – Rugby: Sei Nazioni seconda giornata

12 – Basket: qualificazioni Europei femminili

12 – Nfl: Superbowl

12 – Surf: Championship Tour Hawaii

13 – Tennis: Atp Delray Beach, Buenos Aires e Rotterdam

13 – Tennis: Wta Doha

13 – Tiro con l’arco: Europei indoor Samsun

14 – Calcio: Champions League andata ottavi di finale

14 – Badminton: Europei misti Francia

15 – Calcio: Champions League andata ottavi di finale

15 – Ski Cross: Coppa del Mondo Reiteralm

15 – Basket: Final Eight Coppa Italia A1

15 – Ciclismo: Vuelta Ao Algarve

15 – Ciclismo: Vuelta Andalucia

16 – Calcio: Europa League andata sedicesimi di finale

16 – Calcio: Conference League andata sedicesimi di finale

16 – Judo: Grand Slam Tel Aviv

16 – Golf: The Genesis Invitational

17 – Pattinaggio di velocità: Coppa del Mondo Tomaszow Mazowiecki

17 – Slittino: Coppa del Mondo St.Moritz

17 – Skeleton: Coppa del Mondo Sigulda

17 – Nba: All Star Game

17 – Salto con gli sci: Coppa del Mondo Rasnov maschile e femminile

17 – Tiro a segno: Coppa del Mondo Egitto

18 – Atletica: campionati italiani indoor

18 – Bob: Coppa del Mondo Sigulda

18 – Trampolino elastico: Coppa del Mondo Baku

18 – Ginnastica ritmica: Serie A Cuneo

19 – Snowboard e Snowboardcross: Mondiali Bakuriani

19 – Skicross: Mondiali Bakuriani

20 – Tennis: Atp Doha, Marsiglia e Rio De Janeiro

20 – Tennis: Wta Dubai e Merida

20 – Ciclismo: UAE Tour

21 – Calcio: Champions League andata ottavi di finale

21 – Sci di fondo: Mondiali Planica

21 – Salto con gli sci: Mondiali Planica

21 – Volley: Cev Cup quarti di finale femminili

22 – Calcio: Champions League andata ottavi di finale

23 – Calcio: Europa League ritorno sedicesimi di finale

23 – Calcio: Conference League ritorno sedicesimi di finale

23 – Basket: qualificazioni Mondiali

23 – Scherma: Coppa del Mondo Il Cairo fioretto

23 – Scherma: Coppa del Mondo Barcellona spada femminile

23 – Ginnastica artistica: Coppa del Mondo Cottbus

23 – Golf: The Honda Classic

24 – Combinata nordica: Mondiali Planica

24 – Superbike: GP Australia

25 – Sci alpino: Coppa del Mondo Crans Montana femminile

25 – Sci alpino: Coppa del Mondo Palisades Tahoe maschile

25 – Slittino: Coppa del Mondo Winterberg

25 – Formula E: GP Sudafrica

25 – Volley: Coppa Italia Final Four maschile

25 – Ciclismo: Omlop Het Nieuwsblad

25 – Rugby: Sei Nazioni terza giornata

26 – Calcio: finale Coppa di Lega inglese

26 – Basket: qualificazioni Mondiali

26 – Ciclismo: Kuurne-Bruxelles-Kuurne

27 – Tennis: Atp Acapulco, Dubai e Santiago

27 – Tennis: Wta Austin e Monterrey

MARZO

1 – Calcio: Fa Cup ottavi di finale

1 – Calcio: Copa del Rey semifinali ritorno

1 – Ciclismo: Trofeo Laigueglia

1 – Ginnastica artistica: Coppa del Mondo Doha

2 – Golf: Arnold Palmer Invitational

2 – Atletica: Europei indoor Istanbul

2 – Biathlon: Coppa del Mondo Nove Mesto

2 – Pattinaggio di velocità: Mondialai Heerenveen

3 – Sci alpino: Coppa del Mondo Aspen maschile

3 – Sci alpino: Coppa del Mondo Kvitjfell femminile

3 – Ski Cross: Coppa del Mondo Oberwiesenthal

3 – Superbike: GP Indonesia

3 – Scherma: Coppa del Mondo Atene sciabola femminile

3 – Scherma: Coppa del Mondo Padova sciabola maschile

3 – Ginnastica artistica: Serie A1 Ravenna

3 – Judo: Grand Slam Tashkent

4 – Ciclismo: Strade Bianche

4 – Tiro a volo: Coppa del Mondo Qatar

4 – Ginnastica ritmica: Serie A Ancona

5 – Ciclismo: Parigi-Nizza

5 – F1: GP Bahrain

5 – Running: Maratona Bologna

5 – Running: Maratona Tokyo

5 – Tiro a segno: Europei 10 metri Tallinn

6 – Ciclismo: Tirreno Adriatico

7 – Calcio: Champions League ritorno ottavi di finale

7 – Pentathlon: Coppa del Mondo Cairo

7 – Volley: Champions League maschile quarti di finale

8 – Calcio: Champions League ritorno ottavi di finale

8 – Tennis: Masters 1000 Indian Wells

8 – Tennis: Wta Indian Wells

8 – Biathlon: Coppa del Mondo Oestersund

8 – Combinata nordica: Coppa del Mondo Oslo maschile e femminile

8 – Basket: Fiba Europe Cup quarti di finale

8 – Surf: Championship Tour Leiria

8 – Baseball: World Classic

9 – Calcio: Europa League andata ottavi di finale

9 – Calcio: Conference League andata ottavi di finale

9 – Ginnastica artistica: Coppa del Mondo Baku

9 – Golf: The Players Championship

10 – Snowboardcross: Coppa del Mondo Sierra Nevada

10 – Sci alpino: Coppa del Mondo Are femminile

10 – Short track: Mondiali Seoul

10 – Ski Cross: Coppa del Mondo Veysonnaz

10 – Salto con gli sci: Coppa del Mondo Oslo maschile e femminile

10 – Scherma: Coppa del Mondo Budapest spada

11 – Sci di fondo: Coppa del Mondo Oslo

11 – Sci alpino: Coppa del Mondo Kranjska Gora maschile

11 – Basket: Serie A2 Final Four Coppa Italia

11 – Rugby: Sei Nazioni quarta giornata

12 – Volley: Serie A1 maschile fine regular season

12 – Running: Maratona Brescia

13 – Salto con gli sci: Coppa del Mondo Lillehammer maschile e femminile

14 – Calcio: Champions League ritorno ottavi di finale

14 – Sci di fondo: Coppa del Mondo Drammen

14 – Volley: Champions League femminile quarti di finale

15 – Calcio: Champions League ritorno ottavi di finale

15 – Snowboardcross: Coppa del Mondo Veysonnaz

15 – Sci alpino: finali Coppa del Mondo Soldeu

15 – Ciclismo: Milano-Torino

15 – Boxe: Mondiali femminili Nuova Delhi

16 – Calcio: Europa League ritorno ottavi di finale

16 – Calcio: Conference League ritorno ottavi di finale

16 – Biathlon: Coppa del Mondo Oslo

16 – Ski Cross: Coppa del Mondo Craigleith

16 – Nuoto sincronizzato: Coppa del Mondo Markham

17 – Ginnastica ritmica: Coppa del Mondo Atene

17 – Scherma: Coppa del Mondo Sint Niklaas sciabola femminile

17 – Sci di fondo: Coppa del Mondo Falun

17 – Salto con gli sci: Coppa del Mondo Vikersund maschile e femminile

17 – Scherma: Coppa del Mondo fioretto Usa

18 – Rugby: Sei Nazioni quinta e ultima giornata

18 – Calcio: Fa Cup quarti di finale

18 – Ciclismo: Milano Sanremo

18 Curling: Mondiali femminili Sandviken

19 – F1: GP Arabia Saudita

19 – Volley: Serie A1 maschile inizio playoff

19 – Ciclismo: per sempre Alfredo

19 – Running: Maratona Roma

19 – Running: Maratona Barcellona

20 – Calcio: Viareggio Cup

20 – Ciclismo: Volta Catalunya

20 – Pattinaggio di figura: Mondiali Saitama

20 – Tiro a segno: Coppa del Mondo India

21 – Tennis: Wta Miami

21 – Sci di fondo: Coppa del Mondo Tallinn

21 – Ciclismo: Settimana Coppi e Bartali

22 – Tennis: Masters 1000 Miami

22 – Ciclismo: Brugge de Panne

22 – Beach volley: Pro Tour Elite Tepic

22 – Golf: WGC – Dell Technologies Match Play

23 – Calcio: Qualificazioni Europei 2024 prima giornata

23 – Salto con gli sci: Coppa del Mondo Lahti maschile e femminile

24 – Ciclismo: E3 Bank Saxo Classic

24 – Combinata nordica: Coppa del Mondo Lahti maschile

24 – Sci di fondo: Coppa del Mondo Lahti

24 – Snowboard: Coppa del Mondo Silvaplana

24 – Scherma: Coppa del Mondo Budapest sciabola maschile

24 – Scherma: Coppa del Mondo Chengdu spada femminile

24 – Scherma: Coppa del Mondo Buenos Aires spada maschile

24 – Tuffi: Coppa Parigi 2024 Trieste

24 – Judo: Grand Slam Tbilisi

25 – Formula E: GP Brasile

25 – Rugby: Sei Nazioni femminile prima giornata

25 – Pallanuoto: finali Euro Cup femminili

25 – Tiro a volo: Coppa del Mondo Cipro

25 – Triathlon: Coppa del Mondo New Plymouth

25 – Ginnastica ritmica: Serie A Desio

26 – Ciclismo: Gand-Wevelgem

26 – Calcio: Qualificazioni Europei 2024 seconda giornata

26 – MotoGP: GP Portogallo

26 – Basket: Serie A2 ultima giornata regular season

26 – Basket: Serie A1 femminile ultima giornata regular season

26 – Running: Maratona Rimini e Treviso

28 – Volley: Champions League maschile semifinali

29 – Ciclismo: Dwars door Vlaanderen

29 – Basket: Fiba Europe Cup semifinali

29 – Basket: Serie A1 femminile Final Eight Coppa Italia

30 – Golf: Valero Texas Open

30 – Salto con gli sci: Coppa del Mondo Planica maschile

31 – Rugby: Champions Cup ottavi di finale

31 – Pallanuoto: Champions League Final Four femminili

31 – Judo: Grand Slam Antalya

APRILE

??? – Break dance: Europei Spagna

1 – Curling: Mondiali maschili Ottawa

1 – Rugby: Sei Nazioni femminile seconda giornata

1 – Ginnastica artistica: Trofeo Città di Jesolo

2 – F1: GP Australia

2 – MotoGP: GP Argentina

2 – Ciclismo: Giro delle Fiandre

2 – Basket: Serie A2 inizio seconda fase

2 – Running: Maratona Milano

2 – Running: Maratona Parigi

3 – Ciclismo: Giro dei Paesi Baschi

3 – Tennis: Atp Estoril, Houston e Marrakech

3 – Tennis: Wta Bogotà e Charleston

4 – Volley: Champions League femminile semifinali

4 – Calcio: Coppa Italia andata semifinale

4 – Calcio: Coppa di Germania quarti di finale

4 – Basket: Champions League quarti di finale

4 – Surf: Championship Tour Victoria

5 – Calcio: Coppa Italia andata semifinale

5 – Hockey su ghiaccio: Mondiali femminili Canada

5 – Ciclismo: Scheldeprijs

6 – Golf: Augusta Masters

7 – Rugby: Champions Cup quarti di finale

8 – Volley: Serie A1 femminile fine regular season

8 – Pallanuoto: Serie A1 femminile fine regular season

9 – Tennis: Masters 1000 Montecarlo

9 – Ciclismo: Parigi-Roubaix

9 – Basket: Nba fine regular season

11 – Calcio: Champions League andata quarti di finale

11 – Ciclismo: Giro di Sicilia

11 – Pentathlon: Coppa del Mondo Ankara

11 – Tiro a segno: Coppa del Mondo Perù

11 – Ginnastica artistica: Europei Antalya

12 – Calcio: Champions League andata quarti di finale

12 – Basket: Eurocup ottavi di finale

12 – Ciclismo: Freccia del Brabante

12 – Pallanuoto: Serie A1 femminile inizio playoff

13 – Calcio: Europa League andata quarti di finale

13 – Calcio: Conference League andata quarti di finale

13 – Nuoto: campionati italiani Riccione

13 – Pattinaggio di figura: World Team Trophy Tokyo

13 – Hockey: Nhl fine regular season

13 – Golf: RBC Heritage

14 – Ginnastica ritmica: Coppa del Mondo Tashkent

14 – Tennis: Billie Jean King Cup

14 – Pallanuoto: World League primo torneo qualificazione femminile

14 – Basket: Eurolega fine regular season

15 – Volley: Serie A1 femminile inizio playoff

15 – Basket: Nba inizio playoff

15 – Rugby: Sei Nazioni femminile terza giornata

15 – Pallanuoto: Euro Cup finale maschile

15 – Pallanuoto: Challenger Cup finale maschile

15 – Sollevamento pesi: Europei Yerevan

16 – F1: GP da definire

16 – MotoGP: GP Americhe

16 – Ciclismo: Amstel Gold Race

17 – Tennis: Wta Instanbul e Stoccarda

17 – Hockey: Nhl inizio playoff

17 – Ciclismo: Tour of the Alps

17 – Tiro con l’arco: Coppa del Mondo Antalya

17 – Running: Maratona Boston

17 – Lotta: Europei Zagabria

18 – Calcio: Champions League ritorno quarti di finale

18 – Pallanuoto: World League maschile primo torneo di qualificazione

19 – Calcio: Champions League ritorno quarti di finale

19 – Tennis: Atp Barcellona, Banja Luka e Monaco

19 – Ciclismo: Freccia Vallone

19 – Basket: Eurocup quarti di finale

19 – Basket: Fiba Europe Cup finale

20 – Calcio: Europa League ritorno quarti di finale

20 – Calcio: Conference League ritorno quarti di finale

20 – Surf: Championship Tour Australia

20 – Golf: Zurich Classic of New Orleans

21 – Superbike: GP Olanda

21 – Arrampicata: Coppa del Mondo Hachioji

21 – Scherma: Coppa del Mondo Poznan fioretto femminile

21 – Tuffi: Campionati assoluti invernali Torino

21 – Ginnastica ritmica: Coppa del Mondo Baku

22 – Calcio: Fa Cup semifinali

22 – Curling: Mondiali doppio misto Gagneung

22 – Formula E: GP Germania

22 – Rugby: Sei Nazioni femminile quarta giornata

22 – Pallanuoto: Serie A1 maschile fine regular season

23 – Calcio: Serie C ultima giornata

23 – Ciclismo: Liegi Bastogne Liegi

23 – Running: Maratona Padova

23 – Running: Maratona Londra

25 – Calcio: Coppa Italia ritorno semifinale

25 – Ciclismo: Giro di Romandia

25 – Tennis: Wta Madrid

25 – Pentathlon: Coppa del Mondo Budapest

25 – Tiro a volo: Coppa del Mondo Egitto

26 – Basket: Eurocup semifinali

26 – Calcio: Coppa Italia ritorno semifinale

26 – Tennis: Masters 1000 Madrid

27 – Ginnastica artistica: Coppa del Mondo Il Cairo

28 – Arrampicata: Coppa del Mondo Seoul

28 – Rugby: Champions Cup semifinali

28 – Scherma: Coppa del Mondo Seoul sciabola

28 – Nuoto sincronizzato: Coppa del Mondo Il Cairo

28 – Pallanuoto: World League secondo torneo qualificazione femminile

29 – Calcio: finale Coppa di Francia

29 – Rugby: Sei Nazioni femminile quinta ed ultima giornata

29 – Ginnastica ritmica: finale scudetto

30 – Volley: Serie A1 maschile inizio finale scudetto

30 – F1: GP Azerbaijan

30 – MotoGP: GP Spagna

MAGGIO

1 – Boxe: Mondiali maschili Tashkent

2 – Calcio: Coppa di Germania semifinali

2 – Pallanuoto: World League maschile secondo torneo di qualificazione

3 – Basket: Eurocup finale

3 – Pallanuoto: Serie A1 maschile inizio playoff

4 – Tiro a segno: Coppa del Mondo Azerbaigian

4 – Golf: Open d’Italia

4 – Golf: Wells Fargo Championship

5 – Atletica: Golden Gala Doha

5 – Superbike: GP Spagna

5 – Canottaggio: Coppa del Mondo Zagabria

5 – Scherma: Coppa del Mondo Tauberbischofsheim fioretto femminile

5 – Scherma: Coppa del Mondo Acapulco fioretto maschile

5 – Scherma: Coppa del Mondo Calì spada

5 – Nuoto sincronizzato: Coppa del Mondo Montpellier

5 – Ginnastica ritmica: World Challenge Cup Portimao

5 – Ginnastica artistica: Serie A Ancona

6 – Formula E: GP Montecarlo

6 – Calcio: finale Copa del Rey

6 – Ciclismo: Giro d’Italia

6 – Arrampicata: Coppa del Mondo Indonesia

6 – Rugby: Top 10 semifinali

7 – F1: GP Miami

7 – Basket: Serie A1 maschile fine regular season

7 – Judo: Mondiali Doha

8 – Tennis: Internazionali d’Italia Roma

9 – Calcio: Champions League andata semifinale

9 – Pentathlon: Coppa del Mondo Sofia

10 – Calcio: Champions League andata semifinale

11 – Calcio: Europa League andata semifinali

11 – Calcio: Conference League andata semifinali

11 – Canoa sprint: Coppa del Mondp Szeged

11 – Golf: AT&T Byron Nelson

12 – Basket: Champions League Final Four

12 – Hockey su ghiaccio: Mondiali Finlandia e Lettonia

12 – Scherma: Coppa del Mondo Hammaret sciabola femminile

12 – Scherma: Coppa del Mondo Madrid sciabola maschile

13 – Basket: Serie A2 inizio playoff

13 – Triathlon: World Series Yokohama

14 – MotoGP: GP Francia

16 – Calcio: Champions League ritorno semifinale

17 – Calcio: Champions League ritorno semifinale

17 – Ginnastica ritmica: Europei Baku

18 – Calcio: Europa League ritorno semifinali

18 – Calcio: Conference League ritorno semifinali

18 – Golf: Us Pga Championship

19 – Calcio: Serie B ultima giornata

19 – Basket: Eurolega Final Four

19 – Arrampicata: Coppa del Mondo Salt Lake City

19 – Scherma: Coppa del Mondo Shanghai fioretto

19 – Scherma: Coppa del Mondo Abu Dhabi spada femminile

19 – Scherma: Coppa del Mondo Parigi spada maschile

20 – Rugby: Champions Cup finale

20 – Nuoto di fondo: World Tour Golfo Aranci

20 – Tiro a volo: Coppa del Mondo Kazakistan

20 – Volley: Super Final Champions League maschile

20 – Tennistavolo: WTTC Finals Sudafrica

21 – Volley: Super Final Champions League femminile

21 – F1: GP Emilia Romagna

21 – Tennis: Atp Ginevra e Lione

21 – Tennis: Wta Rabat e Strasburgo

22 – Tiro con l’arco: Coppa del Mondo

23 – Judo: Grand Slam Ulanbaatar

24 – Calcio: finale Coppa Italia

24 – Ciclismo: Giro di Norvegia

25 – Ginnastica artistica: World Challenge Cup Varna

26 – Canottaggio: Europei Bled

26 – Ginnastica artistica: finali Serie A

26 – Canoa sprint: Coppa del Mondo Poznan

26 – Golf: Charles Schwab Challenge

27 – Calcio: ultima giornata Bundesliga

27 – Rugby: Top 10 finale

27 – Nuoto di fondo: World Tour Setubal

27 – Surf: Championship Tour California

28 – Calcio: ultima giornata Premier League

28 – F1: GP Monaco

28 – Tennis: Roland Garros

28 – Atletica: Golden Gala Rabat

30 – Volley: Nations League femminile

30 – Surf: Mondiali El Salvador

31 – Calcio: finale Europa League

31 – Pallanuoto: Final Eight Champions League maschile

31 – Pentathlon: Finali Coppa del Mondo Ankara

GIUGNO

1 – Basket: Nba inizio Finals

1 – Ginnastica artistica: World Challenge Cup Tel Aviv

1 – Golf: The Memorial Tournament

1 – Golf: Porsche European Open

2 – Atletica: Golden Gala Italia

2 – Superbike: GP Italia

2 – Ciclismo: Giro dell’Appennino

2 – Arrampicata: Coppa del Mondo Praga

2 – Canoa slalom: Coppa del Mondo Augsburg

2 – Sollevamento pesi: IWF Grand Prix Havana

3 – Calcio: finale Fa Cup

3 – Calcio: finale Coppa di Germania

3 – Calcio: ultima giornata Ligue 1

3 – Formula E: GP Indonesia

4 – Calcio: ultima giornata Serie A

4 – Calcio: ultima giornata Liga

4 – F1: GP Spagna

4 – Ciclismo: Giro del Delfinato

6 – Volley: Nations League maschile

6 – Baseball: European Champions Cup

7 – Calcio: finale Conference League

8 – Ginnastica artistica: World Challenge Cup Osijek

9 – Atletica: Golden Gala Parigi

9 – Arrampicata: Coppa del Mondo Bressanone

9 – Canoa slalom: Coppa del Mondo Praga

9 – Surf: Championship Tour El Salvador

9 – Ginnastica ritmica: campionati italiani Assoluti Folgaria

10 – Calcio: finale Champions League

10 – Automobilismo: 24ore di Le Mans

10 – Hockey su prato: Serie A1 femminile finali Scudetto

11 – MotoGP: GP Italia

11 – Ciclismo: Tour de Suisse

12 – Tennis: Atp s’-Hertogenbosch e Stoccarda

12 – Tennis: Wta s’-Hertogenbosch e Nottingham

12 – Volley: finali Nations League femminile

14 – Calcio: Nations League, prima semifinale

14 – Ciclismo: Giro del Belgio

14 – Ciclismo: Giro di Slovenia

14 – Arrampicata: Coppa del Mondo Innsbruck

15 – Calcio: Nations League, seconda semifinale

15 – Atletica: Golden Gala Oslo

15 – Basket: Europei femminili Slovenia

15 – Golf: Us Open

16 – Calcio: Qualificazioni Europei 2024 terza giornata

16 – Canottaggio: Coppa del Mondo Varese

16 – Canoa slalom: Coppa del Mondo Ljubljana

17 – Triathlon: Coppa del Mondo Huatulco

18 – Calcio: Nations League, finali

18 – F1: GP Canada

18 – MotoGP: GP Germania

18 – Skateboard: World Tour Roma

19 – Calcio: Qualificazioni Europei 2024 quarta giornata

19 – Tennis: Atp Halle e Queen’s

19 – Tennis: Wta Berlino e Birmingham

19 – Tiro con l’arco: Coppa del Mondo

19 – Volley: finali Nations League maschile

21 – Calcio: Europei Under 21 Romania e Georgia

21 – European Games Polonia

21 – Nuoto sincronizzato: Europei Oswiecin

22 – Ciclismo: Campionati Nazionali

22 – Tuffi: Europei Rzeszow

22 – Golf: The Travelers Championship

22 – Golf: BMW International Open

23 – Nuoto: Trofeo Sette Colli Roma

23 – Pallanuoto: Super Finals World League femminili

23 – Surf: Championship Tour Rio de Janeiro

24 – Formula E: GP Usa

24 – Hockey su prato: Serie A1 maschile finali Scudetto

25 – MotoGP: GP Olanda

25 – Tennis: Atp Maiorca ed Eastbourne

25 – Tennis: Wta Eastbourne e Bad Homburg

27 – Calcio: Champions League turno preliminare

29 – Golf: Betfred British Masters

30 – Atletica: Golden Gala Losanna

30 – Superbike: GP Gran Bretagna

30 – Arrampicata: Coppa del Mondo Villars

30 – Pallanuoto: Super Finals World League maschili

LUGLIO

1 – Ciclismo: Tour de France

1 – Trampolino elastico: Coppa del Mondo Santarem

2 – F1: GP Austria

2 – Atletica: Golden Gala Stoccolma

3 – Tennis: Wimbledon

5 – Beach volley: Pro Tour Elite Gstaad

6 – Tiro a volo: Coppa del Mondo Italia

7 – Trampolino elastico: Coppa del Mondo Coimbra

7 – Canottaggio: Coppa del Mondo Lucerna

7 – Arrampicata: Coppa del Mondo Chamonix

7 – Golf: Barbasol Championship

9 – F1: GP Regno Unito

9 – MotoGP: GP Kazakistan

11 – Calcio: Champions League primo turno preliminare

13 – Surf: Championship Tour Sudafrica

13 – Golf: Genesis Scottish Open

14 – Arrampicata: Coppa del Mondo Briancon

14 – Tuffi: Mondiali Fukuoka

14 – Nuoto di fondo: Mondiali Fukuoka

14 – Nuoto sincronizzato: Mondiali Fukuoka

14 – Pallanuoto: Mondiali Fukuoka

14 – Ginnastica ritmica: World Challenge Cup Cluj Napoca

15 – Formula E: GP Italia

15 – Triathlon: World Series Amburgo Mondiali staffetta mista

16 – Atletica: Golden Gala Slesia

17 – Tennis: Atp Bastad, Gstaad e Newport

17 – Tennis: Wta Palermo e Budapest

20 – Calcio: Mondiali femminili Australia e Nuova Zelanda

20 – Golf: Barracuda Championship

21 – Atletica: Golden Gala Montecarlo

21 – Ginnastica ritmica: Coppa del Mondo Milano

22 – Scherma: Mondiali Milano

23 – Atletica: Golden Gala Londra

23 – F1: GP Ungheria

23 – Nuoto: Mondiali Fukuoka

23 – Golf: The 150th Open Championship

24 – Tennis: Atp Amburgo, Atlanta e Umago

24 – Tennis: Wta Amburgo, Losanna e Varsavia

25 – Calcio: Champions League secondo turno preliminare

25 – Tiro a volo: Europei Austria

26 – Beach volley: Pro Tour Montreal

28 – Universiadi Chengdu 2023

28 – Tiro con l’arco: Mondiali Berlino

28 – Superbike: GP Repubblica Ceca

29 – Atletica: Golden Gala Shanghai

29 – Ciclismo: Clasica San Sebastian

29 – Ciclismo: Giro di Polonia

29 – Formula E: GP Gran Bretagna

29 – Tuffi: campionati italiani estivi Roma

29 – Triathlon: World Series Sunderland

30 – F1: GP Belgio

31 – Tennis: Atp Los Cabos, Kitzbuehel e Washington

31 – Tennis: Wta Praga e San Josè

AGOSTO

1 – Arrampicata sportiva: Mondiali Berna

2 – Beach volley: Europei Vienna

3 – Atletica: Golden Gala Shenzhen

3 – Mountain bike: Mondiali Glasgow

3 – Ciclismo Bmx: Mondiali Glasgow

3 – Golf: Wyndham Championship

5 – Nuoto di fondo: test event Parigi 2024

6 – MotoGP: GP Regno Unito

6 – Ciclismo: Mondiali Glasgow

7 – Tennis: Masters 1000 Torornto

7 – Tennis: Wta Montreal

8 – Calcio: Champions League terzo turno preliminare

9 – Equitazione: concorso completo Europei Pin du Haras

10 – Calcio: Europa League terzo turno preliminare

10 – Calcio: Conference League terzo turno preliminare

10 – Vela: Mondiali The Hague

10 – Golf: FedEx St.Jude Championship

11 – Surf: Championship Tour Tahiti

12 – Calcio: inizio Premier League

13 – Tennis: Masters 1000 Cincinnati

14 – Tennis: Wta Cincinnati

14 – Tiro con l’arco: Coppa del Mondo Parigi

14 – Tiro a volo e tiro a segno: Mondiali Azerbaigian

15 – Ciclismo: Giro di Danimarca

15 – Volley: Europei femminili

16 – Calcio: Supercoppa Europea

16 – Beach volley: Pro Tour Amburgo

17 – Golf: BMW Championship

18 – Hockey su prato: Europei Moenchegladbach maschili e femminili

19 – Calcio: inizio Serie A

19 – Atletica: Mondiali Budapest

19 – Pentathlon: Mondiali Bath

20 – MotoGP: GP Austria

20 – Tennis: Atp Winston Salem

20 – Tennis: Wta Cleveland e Granby

20 – Ciclismo: classica Amburgo

21 – Ciclismo: Tour del Benelux

21 – Badminton: Mondiali Copenaghen

22 – Calcio: Champions League playoff

23 – Ginnastica ritmica: Mondiali Valencia

23 – Canoa sprint: Mondiali Duisburg

24 – Calcio: Europa League playoff

24 – Golf: Tour Championship

24 – Calcio: Conference League playoff

25 – Basket: Mondiali Giappone, Filippine e Indonesia

26 – Ciclismo: Vuelta di Spagna

27 – F1: GP Olanda

28 – Tennis: Us Open

28 – Volley: Europei maschili

29 – Judo: test event Parigi

29 – Equitazione: salto ad ostacoli Europei Milano

30 – Canoa sprint: Coppa del Mondo Parigi

31 – Atletica: Golden Gala Zurigo

31 – Golf: Omega European Masters

SETTEMBRE

1 – Ginnastica artistica: World Challenge Cup Mersin

1 – Arrampicata: Coppa del Mondo Capodistria

1 – Canoa slalom: Coppa del Mondo La Seu

2 – Sollevamento pesi: Mondiali Riyadh

3 – F1: GP Italia

3 – MotoGP: GP Catalogna

3 – Ciclismo: Bretagne Classic

3 – Canottaggio: Mondiali Belgrado

5 – Basket 3X3: Europe Cup Gerusalemme

7 – Calcio: Qualificazioni Europei 2024 quinta giornata

7 – Surf: Championship Tour Finals California

7 – Golf: Horizon Irish Open

8 – Atletica: Golden Gala Bruxelles

8 – Ciclismo: GP Quebec

8 – Superbike: GP Francia

8 – Rugby: Mondiali Francia

8 – Tiro a segno: Coppa del Mondo Brasile

8 – Ginnastica artistica: World Challenge Cup Szombately

9 – Arrampicata: qualificazione olimpica in Italia

9 – Triathlon: Coppa del Mondo Karlovy Vary

10 – Ciclismo: GP Montreal

10 – Calcio: Qualificazioni Europei 2024 sesta giornata

10 – MotoGP: GP San Marino

11 – Tennis: Davis Cup fase a gironi

13 – Ciclismo: Giro della Toscana

14 – Golf: BMW PGA Championship

15 – Ciclismo: Memorial Pantani

16 – Ginnastica artistica: World Challenge Cup Parigi

16 – Atletica: Golden Gala Eugene

16 – Volley: Preolimpico femminile

16 – Lotta: Mondiali Belgrado

17 – F1: GP Singapore

19 – Calcio: Champions League prima giornata fase a gironi

19 – Canoa slalom: Mondiali Londra

20 – Tennis: Atp Chengdu e Zhuhai

20 – Ciclismo: Europei Drenthe

20 – Ciclismo: Giro del Lussemburgo

21 – Calcio: Europa League prima giornata fase a gironi

21 – Calcio: Conference League prima giornata fase a gironi

21 – Tiro con l’arco: finali Coppa del Mondo

21 – Golf: Open de France

22 – Arrampicata: Coppa del Mondo Wujang

22 – Tennis: Laver Cup

22 – Superbike: GP Spagna

22 – Break Dance: Mondiali Belgio

22 – Judo: Grand Slam Baku

23 – Triathlon: World Series Pontevedra

24 – F1: GP Giappone

24 – MotoGP: GP India

24 – Running: Maratona Berlino

24 – Baseball: Europei Brno

27 – Beach volley: Pro Tour Elite Parigi

28 – Tennis: Atp Beijing e Astana

28 – Ciclismo: Coppa Agostoni

29 – Superbike: GP Portogallo

29 – Golf: Ryder Cup

30 – Ciclismo: Giro dell’Emilia

30 – Volley: Preolimpico maschile

30 – Ginnastica artistica: Mondiali Anversa

OTTOBRE

1 – MotoGP: GP Giappone

2 – Ciclismo: Coppa Bernocchi

3 – Ciclismo: Tre Valli Varesine

3 – Calcio: Champions League seconda giornata fase a gironi

4 – Tennis: Masters 1000 Shanghai

5 – Calcio: Europa League seconda giornata fase a gironi

5 – Calcio: Conference League seconda giornata fase a gironi

5 – Ciclismo: Gran Piemonte

5 – Canoa slalom: finali Coppa del Mondo Vaires

5 – Golf: Alfred Dunhill Links Championship

6 – Beach Volley: Mondiali Tlaxcala

7 – Ciclismo: Giro di Lombardia

7 – Pallanuoto: Europei Tel Aviv

7 – Trampolino elastico: Coppa del Mondo Varna

8 – F1: GP Qatar

8 – Ciclismo: Parigi-Tours

8 – Running: Maratona Chicago

11 – Ciclismo: Giro del Veneto

12 – Calcio: Qualificazioni Europei 2024 settima giornata

12 – Ciclismo: Tour Guanxi

12 – Golf: Open de Espana

13 – Superbike: GP Argentina

15 – Calcio: Qualificazioni Europei 2024 ottava giornata

15 – MotoGP: GP Indonesia

15 – Running: Maratona Napoli e Parma

16 – Tennis: Atp Anversa, Mosca e Tokyo

22 – MotoGP: GP Australia

22 – F1: GP Usa

22 – Running: Maratona di Venezia

23 – Tennis: Atp Basilea e Vienna

24 – Calcio: Champions League terza giornata fase a gironi

26 – Calcio: Europa League terza giornata fase a gironi

26 – Calcio: Conference League terza giornata fase a gironi

27 – Arrampicata: qualificazione olimpica Laval

28 – Nuoto di fondo: World Tour Taiwan

29 – F1: GP Messico

29 – MotoGP: Gp Thailandia

29 – Triathlon: Coppa del Mondo Miyazaki

30 – Tennis: Masters 1000 Parigi-Bercy

NOVEMBRE

1 – Beach volley: Pro Tour Elite Citta del Capo

4 – Nuoto di fondo: World Tour Hong Kong

5 – F1: GP Brasile

5 – Tennis: Atp Metz e Stoccolma

5 – Running: Maratona New York

7 – Calcio: Champions League quarta giornata fase a gironi

8 – Beach volley: Pro Tour Elite Dubai

9 – Calcio: Europa League quarta giornata fase a gironi

9 – Calcio: Conference League quarta giornata fase a gironi

9 – Trampolino elastico: Mondiali Birmingham

9 – Golf: Nedbank Golf Challenge

10 – Judo: Grand Slam Abu Dhabi

11 – Ginnastica ritmica: campionato italiano individuale Foligno

12 – MotoGP: GP Malesia

12 – Tennis: Atp Finals Torino

12 – Tennis: Next Gen Atp Finals

12 – Running: Maratona di Ravenna

16 – Calcio: Qualificazioni Europei 2024 nona giornata

16 – Golf: DP World Tour Championship

17 – Ginnastica artistica: campionato italiano maschile Fermo

17 – Ginnastica ritmica: campionato italiano specialità Campobasso

18 – F1: GP Las Vegas

19 – MotoGP: GP Qatar

19 – Calcio: Qualificazioni Europei 2024 decima e ultima giornata

19 – Running: Maratona di Palermo e Verona

22 – Beach volley: Pro Tour Elite Australia

26 – Running: Maratona di Firenze

26 – F1: GP Abu Dhabi

26 – MotoGP: GP Valencia

28 – Calcio: Champions League quinta giornata fase a gironi

30 – Calcio: Europa League quinta giornata fase a gironi

30 – Calcio: Conference League quinta giornata fase a gironi

30 – Pallamano: Mondiali femminili

DICEMBRE

1 – Nuoto di fondo: World Tour Eilat

1 – Ginnastica artistica: campionato italiano femminile Cuneo

1 – Sollevamento pesi: IWF Grand Prix Doha

2 – Judo: Grand Slam Tokyo

4 – Volley: Mondiale per club maschile

5 – Nuoto: Europei vasca corta Otopeni

10 – Running: Maratona di Catania e Reggio Emilia

11 – Volley: Mondiale per club femminile

12 – Calcio: Champions League sesta giornata fase a gironi

14 – Calcio: Europa League sesta giornata fase a gironi

14 – Calcio: Conference League sesta giornata fase a gironi

17 – Running: Maratona Pisa