Simone Inzaghi può lasciare l’Inter in caso di vittoria in questa stagione, ma intanto la società ha scelto il post Thuram

L’Inter è concentrata sul presente che la vede sempre in testa dopo il big match del Maradona, ma ragiona anche sul futuro. Certo la partita di Napoli, riletta dopo il triplice fischio, sa un po’ di occasione persa perché fino al pareggio di Billing la squadra di Inzaghi stava portandosi a casa un risultato oggettivamente superiore a quanto aveva detto il campo, ma clamorosamente strategico ai fini della classifica: ritrovarsi a 60 con il Napoli a 4 lunghezze, l’Atalanta a 5 e la Juve a 8 avrebbe significato di certo non aver chiuso alcunché in termini di lotta scudetto, ma aver indubbiamente provato a dare un indirizzo a proprio favore al campionato a 11 partite dalla fine. Così stando le cose, ossia con il pareggio, tutti i vantaggi restano sì, ma assottigliati. E tutto è molto aperto.

Nessuno oggi pone un tema sul futuro di Simone Inzaghi, inevitabile che i risultati potranno determinare in un senso e nell’altro. Paradossalmente anche rivincere il campionato o conquistare la Champions potrebbe portare verso una consensuale interruzione del rapporto. Ma questo è veramente tutto da definire e ad oggi, ripetiamo, non è un tema. La realtà è un contratto aperto per un’altra stagione e rispetto al quale delle decisioni andranno prese. Questo per dire che quanto non può essere considerato d’attualità ora, dovrà prima o poi diventarlo.

Inzaghi in dubbio, Diao è il post Thuram

Andando invece sul tema dell’allestimento tecnico della squadra per la prossima stagione, si può affermare con certezza che anche il club nerazzurro ha scritto il proprio nome nella lista delle società interessate (non solo in Serie A), a Diao del Como, il colpo che i lariani hanno fatto a gennaio e che rispetto ai 12 milioni versati nelle casse del Betis adesso ha un valore già più che triplicato.

Diao piace indipendentemente da quello che potrà essere il futuro di Marcus Thuram, blindato da un contratto fino al 2028, ma monitorato da tanti per quanto ha fatto vedere in queste due stagioni in Italia (seppure da un po’ sta vivendo settimane di stasi). Su Diao c’è anche la Juventus, chiaro che una partenza del Thuram nerazzurro potrebbe dare più spinta e più forza all’Inter nel provare ad impostare una trattativa con il Como.