Novità clamorose sul futuro del centravanti serbo il cui futuro sarà sicuramente lontano dalla Juventus

Non sarà alla Juventus il futuro di Dusan Vlahovic. Tudor o no, il destino del centravanti serbo è segnato da tempo. Il divorzio è inevitabile, considerato che non esistono i margini per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2026.

Giuntoli lavora da tempo, più o meno da quando è approdato alla Continassa, per liberarsi del maxi ingaggio del bomber serbo: 10 milioni netti quest’anno e 12 qualora venisse rispettato l’ultimo anno dell’accordo. Un gran regalo dell’ex dirigenza.

Sogno Barcellona

Il classe 2000 punta a trasferirsi in un club di pari livello, se non superiore. Lo scriviamo da mesi, il sogno è il Barcellona che si sta muovendo per il post Lewandowski. Ma anche solo per un vice del polacco che ad agosto spegnerà 37 candeline. I blaugrana avrebbero fatto un sondaggio anche per lo stesso Vlahovic, non andando oltre almeno per il momento.

Premier in pole

La destinazione più probabile per il numero 9 rimane la Premier League, dove più di un grande club ha scritto il suo nome sulla lista della spesa. Certo, nessuno di questi lo ha piazzato in cima, ma il valzer degli attaccanti può sicuramente coinvolgerlo e agevolare il lavoro di Giuntoli. Occhio in particolare all’Aston Villa.

Per il futuro di Vlahovic non vanno però escluse mete meno affascinanti, ma sicuramente molto persuasive sotto l’aspetto economico. Per esempio l’Arabia, respinta lo scorso gennaio, oppure la Turchia che sta diventando sempre più meta anche di giocatori nel pieno della carriera, vedi Osimhen che Giuntoli sogna di portarlo a Torino.

Vlahovic in Turchia: spuntano le richiesta folli al Fenerbahce

A proposito di Turchia, sarebbe tornato all’assalto il Fenerbahce allenato da José Mourinho. Il club di Istanbul, dove gioca il connazionale ed ex capitano della Serbia Tadic, punterebbe su Vlahovic per il post Dzeko e potrebbe soddisfare la Juve mettendo sul piatto i fatidici 30 milioni che le permetterebbero di scongiurare lo spauracchio minusvalenza.

L’ostacolo – enorme – all’operazione sarebbe rappresentato dallo stesso Vlahovic. Come scrive Gianni Balzarini su ‘TuttoJuve’, l’entourage dell’ex Fiorentina “avrebbe chiesto al Fenerbahce un premio per il giocatore, e ovviamente anche per lui, alla firma e un ingaggio di circa 20 milioni l’anno netti. Se questa è effettivamente la cifra di Ristic – commenta amaro Balzarini riferendosi all’agente di Vlahovic – allora ragazzi vale davvero tutto. Sparare 20 milioni mi sembra francamente un po’ troppo, per usare un eufemismo…”.