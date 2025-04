L’incubo è quasi giunto al termine. Mancano ormai poche settimane al rientro in campo di Jannik Sinner sul circuito. La location, come ormai ben noto, sarà il Foro Italico, dove si prospetta un bagno di foll ad attendere il numero uno del ranking ATP per gli Internazionali BNL d’Italia. Il Masters 1000 capitolino sarà il primo evento ufficiale al quale Jannik potrà prendere parte dopo i tre mesi di sospensione concordati con la WADA, ma questa settimana è nel frattempo scaduto il divieto di lavorare e allenarsi insieme ad altri tesserati in circoli affiliati alle Federazioni.

Jannik e Draper sul rosso indoor di Beaulieu-sur-Mer

Così, dopo settimane in cui Sinner, sfruttando questo periodo di stop, ha alternato momenti di svago alla cura della preparazione fisica e atletica, oggi sono arrivate le prime testimonianze del ritorno sui campi da tennis. Rigorosamente su terra battuta, in vista di Roma, Ginevra e Parigi. Sotto gli occhi attenti di Simone Vagnozzi e con un buon amico, oltre che rivale: Jack Draper. Il britannico, uscito prematuramente la scorsa settimana nel Masters 1000 di Montecarlo, è fresco di ingresso in top-10 dopo un ottimo avvio di stagione e punta ad alzare il livello delle sue prestazioni anche sulla superficie che meno gli si addice.

I due si sono allenati sui campi in terra rossa indoor della cittadina francese di Beaulieu-sur-Mer, a 25 minuti di auto da Monte-Carlo in Costa Azzurra, dove è attualmente in corso uno storico evento giovanile ITF J300. Ed è stato proprio il profilo social del torneo francese a diffondere un video di pochi secondi con le prime immagini di Sinner di nuovo all’opera con una racchetta. Poi, in un altro video, Jannik ha augurato a tutti i giovani partecipanti buona fortuna per le fasi finali della manifestazione. Sinner che è stato costretto a spostarsi di qualche chilometro a causa della pioggia che da giorni sta flagellando il Principato di Monaco, rendendo così impossibile scendere in campo al Country Club.