Le ultime sul futuro del tecnico spagnolo tra le rivelazioni della Serie A di quest’anno

Fabregas conquista la Serie A e non solo. Il tecnico spagnolo sta ricevendo tanti apprezzamenti per il gran lavoro svolto sulla panchina del Como.

Dopo la promozione in massima serie, una salvezza pressoché tranquilla esprimendo un calcio mai rinunciatario e una mentalità da big. Quella che aveva da calciatore, qualcuno se l’è scordato ma per anni fu uno dei migliori centrocampisti in circolazione. Il meglio di sé lo ha indubbiamente dato all’Arsenal.

Il Como, la fine e l’inizio di Fabregas

La carriera da tecnico l’ha iniziata appena messi gli scarpini al chiodo, partendo da dove l’aveva finita. 17 partite in tutto con la maglia lariana e in una società tra le più ricche al mondo. D’Italia sicuramente, coi fratelli Hartono che non ci hanno pensato due volte ad affidargli la squadra. Visionari, folli, ma col senno del poi hanno avuto straragione loro.

Adesso per Fabregas c’è la fila. A lui si sarebbero già avvicinati due grandi del nostro calcio, la Roma e il Milan entrambi a caccia di un nuovo allenatore.

Dal Milan alla Roma al Lipsia, c’è la fila per Fabregas: ma lo spagnolo vorrebbe restare al Como

Ma il 37enne scuola Barcellona non sembra così convinto di mollare già il progetto Como, del quale è anche azionista, un progetto ambizioso che può permettergli di migliorarsi come allenatore senza quelle eccessive pressioni che si troverebbe a fronteggiare nella Capitale come in rossonero.

Se non è allettato dalla prospettiva di guidare Roma o Milan… Allora che dire del Lipsia. Secondo ‘Sky Sport DE’ il club numero uno della Red Bull sta pensando a Fabregas per iniziare un nuovo ciclo. Ingaggio importante, risorse per il mercato, un progetto solido e, forse, la vetrina della Champions, questo possono offrirgli i tedeschi.

Ma è molto probabile che dirà no anche a loro, in caso contrario bisognerà parlare con gli stessi Hartono visto che il contratto con il Como scade a giugno 2028.

Un contratto lungo, forte, perché in riva al lago fanno le cose sul serio. Vedi i grandi investimenti sul mercato tra l’estate scorsa e l’ultima sessione di gennaio, investimenti che continueranno senza sosta anche nel prossimo futuro per un Como che dovrà avere come obiettivo l’approdo in Europa. Poi, chissà…