Sassuolo, Carnevali: “Frattesi? Non piace solo alla Juventus, spero di venderlo in Italia”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato un’intervista esclusiva presso ‘La Gazzetta dello Sport’ e ha ampiamente parlato di Davide Frattesi, centrocampista che piace a quasi tutte le big del nostro campionato ed europee. “Sappiamo che Frattesi piace alla Juve e non solo a lei, ma ci sarà tempo per parlarne in modo più approfondito. Sicuramente Davide è pronto per una big – ha sottolineato Carnevali – e, come sempre, in caso di addio speriamo di venderlo in Italia. Ma ultimamente abbiamo ceduto Scamacca e Traorè in Premier League”.