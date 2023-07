Roma, The Athletic: Llorente tornerà in giallorosso, prestito con obbligo

Secondo “The Athletic”, la trattativa della Roma per riportare Diego Llorente tra i giallorossi è ormai conclusa. Il difensore spagnolo, che durante la scorsa stagione ha giocato con la maglia della Roma in prestito con il Leeds, tornerà nella capitale, dopo che la squadra italiana ha raggiunto un accordo con gli inglesi. Llorente dunque dovrebbe tornare in Italia grazie ad un prestito con diritto di riscatto, formula che potrebbe prevedere l’obbligo al verificarsi di determinate condizioni.