Roma, retroscena di mercato: proposti in estate Lloris e Schmeichel

Proseguono i problemi in casa Roma. Una delle scelte più enigmatiche della società e di Tiago Pinto è stata la riconferma di Rui Patricio dopo una stagione tutt’altro che positiva. Come riporta il Messaggero, al club giallorosso sarebbero stati offerti durante l’estate due portieri d’esperienza come Lloris e Schmeichel. La scelta di Pinto e Mourinho è poi andata sulla conferma portoghese, sia per le indicazioni del preparatore Nuno Santos che per i paletti del fair play finanziario. Nella Capitale si punta sulla ripresa dell’ex estremo difensore dei Wolves.