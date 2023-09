Hamsik sulla lotta scudetto: “Vedo molto bene l’Inter, è la prima candidata a battere il Napoli”

Marek Hamsik, ex capitano del Napoli, sta studiando per diventare allenatore e ha parlato al Corriere dello Sport della sua ispirazione, Maurizio Sarri, e della lotta scudetto:”Sarri è l’allenatore a cui mi ispiro. Non era facile capire le sue idee e i suoi schemi, ma aveva ragione lui, probabilmente. Per quanto riguarda la lotta scudetto, vedo molto bene l’Inter. Credo sia la candidata principale a battere il Napoli. Attenzione anche al Milan e alla Juventus”.