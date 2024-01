Roma: è fatta per il prestito di Huijsen dalla Juve, con 10 presenze scatta lo sconto

La Roma ha chiuso l’affare per Dean Huijsen. Il difensore arriverà dalla Juventus con la formula del prestito oneroso da 650mila euro.

Se il centrale olandese, atteso alle 16.40 a Fiumicino, dovesse poi giocare dieci partite con i giallorossi, dalla cifra del prestito oneroso verranno scontati 250mila euro. Di conseguenza, in quel caso la Roma pagherebbe soltanto 400mila euro.

Di conseguenza i capitolini manterrebbero il 50% sulla futura rivendita di Luigi Cherubini, capitano della Primavera, che fa il percorso universo e va ai bianconeri. Classe 2004, esterno offensivo, romano originario di San Basilio. Nell’attuale campionato Primavera ha segnato 7 gol e fornito 4 assist in 14 presenze, oltre ad avere esordito in prima squadra, in Europa League contro lo Slavia Praga.