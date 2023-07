Roma, l’idea Morata è concreta: Mourinho e Dybala spingono, lo spagnolo vuole l’Italia

Come riportato in queste ore dal Corriere dello Sport, la Roma sta seriamente pensando ad Alvaro Morata per rinforzare l’attacco orfano dell’infortunato Abraham. Secondo il quotidiano la trattativa con l’Atletico Madrid potrebbe chiudersi per una cifra intorno ai 12 milioni di euro, con un contratto da 4,5 milioni a stagione fino al 2027 per lo spagnolo ex Juventus. A spingere per l’arrivo di Morata sono Mourinho e Dybala: il tecnico aveva subito individuato nell’attaccante il sostituto ideale di Abraham, mentre l’argentino è legato da una grande amicizia con l’ex compagno in bianconero. Ulteriore dettaglio da non sottovalutare è il fatto che Morata desideri fortemente tornare in Italia, che è anche la patria della moglie Alice Campello.