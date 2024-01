Roma, arriva Baldanzi a titolo definitivo: 13 milioni e bonus 20% a Empoli su futura rivendita

La Roma ha raggiunto un accordo con l’Empoli per l’acquisto a titolo definitivo di Tommaso Baldanzi. L’operazione, da finalizzare tra stasera e domattina, ma con l’accordo verbale già raggiunto, si basa su 13 milioni più bonus e in aggiunta ai toscani andrà anche il 20% sull’eventuale futura rivendita del trequartista, reduce dal gol alla Juventus nello scorso turno. Il giovane fantasista ha già salutato compagni e dirigenti in Toscana e sta aspettando l’ok per raggiungere la Capitale.